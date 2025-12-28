'Rode Duivel mogelijk betrokken bij opmerkelijke ruildeal tussen AC Milan en Juventus'

Koni De Winter (23) speelt sinds deze zomer voor AC Milan. De jonge Belg kwam voor 20 miljoen euro over van Genoa, maar zou nu alweer naar een andere club kunnen verhuizen.

De Winter mocht zondag nog eens in de basis starten bij de Milanezen. Het was nog maar zijn vierde basisplaats in de Serie A voor de verdediger, die het meestal moet doen met een rol als invaller.

Voorlopig lijkt De Winter wel het vertrouwen te behouden van Milan-coach Massimiliano Allegri. Hij lijkt zich daardoor geen zorgen te maken, maar volgens transferexpert Ekrem Konur is onze landgenoot misschien wel op weg naar een concurrent uit eigen land.

De Winter terug naar Juventus?

Zo schrijft Konur op X dat De Winter misschien wel betrokken zou kunnen worden in een ruiloperatie tussen Milan en Juventus. Onze landgenoot zou dan richting Turijn trekken, terwijl Federico Gatti naar de Italiaanse modestad zou gaan.

Dat zou een opvallende transer zijn, vooral omdat De Winter een verleden heeft bij de Oude Dame. Hij speelde bij de jeugd van Juve en stroomde er door naar het eerste elftal.

In totaal speelde hij wel slechts twee keer voor de hoofdmacht van de Turijnse club, die hem uitleende aan Empoli en Genoa. Die laatste club nam hem over voor 11 miljoen en verkocht hem later door aan Milan met een mooie winstmarge.



