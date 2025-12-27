Deze Rode Duivel behoudt (voorlopig) het vertrouwen bij AC Milan

Lorenz Lomme
| Reageer
Koni De Winter behoudt, ondanks zijn recente teleurstellende prestaties, het vertrouwen van AC Milan-coach Massimiliano Allegri. De Italiaanse oefenmeester denkt dat de jonge Rode Duivel de verdedigende toekomst van de Rossoneri kan worden.

Koni De Winter (23) kwam afgelopen zomer voor 20 miljoen euro over van Genoa, maar speelde sinds het begin van het seizoen slechts acht wedstrijden in de Serie A, waarvan drie als basisspeler.

De centrale verdediger leverde daarbij enkele teleurstellende prestaties en kreeg al kritiek van de Milan-fans. Hij zat vaak op de bank, wat aantoont dat hij nog niet helemaal heeft kunnen overtuigen.

De Winter geniet nog steeds het vertrouwen van zijn coach

Milan-coach Massimiliano Allegri lijkt het vertrouwen in de Rode Duivel echter te behouden. De Italiaan ziet nog altijd toekomstmuziek in onze landgenoot, ondanks enkele foutjes. Dat vertelde hij op de persconferentie voor het duel tegen Hellas Verona.

"Ik denk dat Tomori en De Winter onze centrale verdediging kunnen vormen. De Winter heeft de laatste tijd een paar fouten gemaakt, maar dat doet iedereen wel eens", zei Allegri volgens Milanisti Channel.


Het is afwachten of De Winter tegen Verona in de basis staat, net als Alexis Saelemaekers. Ardon Jashari (ex-Club Brugge) is hersteld van een blessure, maar is nog niet beschikbaar.

Volg AC Milan - Hellas Verona live op Voetbalkrant.com vanaf 12:30 (28/12).

