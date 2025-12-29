La Louvière bevestigt de komst van Kindermans... maar niet als sportief directeur

Men dacht dat Jonathan Kindermans naar La Louvière zou trekken om er David Verwilghen op te volgen, die naar Anderlecht vertrok. Daardoor leek het logisch dat hij sportief directeur van de Wolven zou worden. Dat blijkt niet te kloppen: hij krijgt een andere functie bij de club.

Jonathan Kindermans, zoon van Jean Kindermans en voormalig sportief directeur van Lierse SK, sluit zich inderdaad aan bij RAAL, zo bevestigde de club uit La Louvière maandagavond in een mededeling.

Maar in tegenstelling tot wat verschillende media hadden gemeld en wat ook bij ons werd overgenomen, komt Kindermans niet naar de Easi Arena als nieuwe sportief directeur. Hij zal in werkelijkheid de scoutingcel versterken.

Jonathan Kindermans wordt niet de nieuwe sportief directeur van de RAAL

“Jonathan Kindermans sluit zich aan bij de scouting- en rekruteringscel van RAAL tot het einde van het seizoen 2025/26. Jonathan zal zijn expertise meebrengen die hij de voorbije jaren onder meer bij Lierse heeft opgebouwd. Hij vervangt David Verwilghen niet als sportief directeur, in tegenstelling tot wat vandaag door verschillende media werd gesuggereerd”, aldus het communiqué.

Na het vertrek van David Verwilghen werd inderdaad gedacht dat Kindermans de functies zou overnemen die hij tot vorige maand nog bij Lierse vervulde. Maar die taken zullen voortaan worden uitgevoerd door het duo Nicolas Frutos en Toni Turi.



“De rol van David wordt voortaan ingevuld door Nicolas Frutos, bijgestaan door Toni Turi; zij werken ook aan de uitbouw van een organisatie die aansluit bij onze doelstellingen”, bevestigt RAAL. Eerder vandaag stelden we het parcours van Jonathan Kindermans voor.