Infantino legt criticasters het zwijgen op: "Zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn"

De hele voetbalwereld kijkt reikhalzend uit naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Wie erbij wil zijn, zal wel een pak geld moeten neertellen. FIFA-baas Gianni Infantino verdedigt de ticketprijzen van het komende WK.

Het WK in de VS, Canada en Mexico lijkt van een ongeziene omvang te worden. Ook de ticketprijzen zijn ongezien en konden al op een pak kritiek rekenen. De FIFA bleef niet bij de pakken zitten.

De wereldvoetbalbond reageerde door fans van de geplaatste landen goedkopere Supporter Entry Tier-tickets aan te bieden van 51 euro, waaronder voor de finale. Daarvan is echter maar een zeer beperkt aantal beschikbaar, waardoor de maatregel een druppel op een hete plaat lijkt.

Gianni Infantino in het verweer

FIFA-voorzitter Gianni Infantino liet zich op een voetbalcongres in Dubai uit over de tickets. "In vijftien dagen tijd hebben we liefst 150 miljoen ticketverzoeken ontvangen", zei hij er, geciteerd door Het Laatste Nieuws.

"Dat zijn 10 miljoen ticketverzoeken per dag", rekende hij uit. "Dit laat zien hoe krachtig het WK is. In de bijna honderdjarige geschiedenis van het WK heeft de FIFA in totaal 44 miljoen tickets verkocht. Dus in twee weken tijd zouden we driehonderd jaar aan WK’s hebben kunnen uitverkopen."



"Stel je dat eens voor. Dat is echt waanzinnig, ondanks alles wat er te lezen valt over onze ticketprijzen", beet hij van zich af. "Maar dit is nu eenmaal hoe duur zo’n kaartjes zijn. Het is cruciaal dat onze inkomsten weer in de sport terechtkomen. Want zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn."