Wordt het WK top voor de Rode Duivels? Dit voorspellen paragnosten
Het paragnostenpanel van Dag Allemaal geeft een vooruitblik op de prestaties van de Rode Duivels richting het WK van 2026. De verwachtingen binnen het panel zijn alvast zeer gelijklopend.

Vooruitzichten volgens het panel

Binnen het panel wordt aangegeven dat de weg voor de nationale ploeg niet eenvoudig wordt. Ludo schetst een beperkte progressie op het toernooi. “Voor de Rode Duivels ligt het moeilijk. Ik zie hen niet verder komen dan de tweede ronde op het WK.” Hij koppelt dat aan mogelijke gevolgen voor de bondscoach.

Ook Betty ziet weinig reden tot optimisme. “Het wordt een ronduit zwakke prestatie van de Rode Duivels.” Zij benadrukt dat het creëren van samenhang binnen de groep volgens haar niet lukt voor bondscoach Rudi Garcia.

Mariëlle sluit zich daarbij aan en blijft eveneens kritisch. “Nee, de resultaten van de Duivels zijn niet om over naar huis te schrijven.” Daarmee bevestigt zij dat de verwachtingen binnen het panel laag liggen.

Impact op het sportieve traject

De drie uitspraken tonen een gedeeld beeld: de Rode Duivels worden niet gezien als een ploeg die ver zal geraken op het komende WK. De verwijzing naar een mogelijke trainerswissel maakt duidelijk dat de druk op de sportieve staf groot blijft.


Daarnaast wordt benadrukt dat het ontbreken van teamdynamiek een bepalende factor kan worden. Aan de Rode Duivels om het tegendeel te bewijzen. De eerste ronde zou alvast, gezien de loting, geen probleem mogen zijn.

