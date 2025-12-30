'Jupiler Pro League-clubs willen sensatie uit Nederlandse tweede klasse'

Lorenz Lomme
'Jupiler Pro League-clubs willen sensatie uit Nederlandse tweede klasse'
Ichem Ferrah is een smaakmaker in de Nederlandse tweede klasse, maar zou binnenkort misschien wel in ons land kunnen spelen. Er is namelijk interesse uit de Jupiler Pro League.

Ferrah staat onder contract bij LOSC Lille, maar wordt door Les Dogues uitgeleend aan het Nederlandse SC Cambuur. Daar doet de 20-jarige speler het dit seizoen heel goed.

Ferrah was in 19 optredens in alle competities al goed voor 4 goals en 5 assists. En dat gaat niet onopgemerkt voorbij, volgens Sébastien Denis van Foot Mercato. De journalist schrijft op X dat de speler op heel wat interesse kan rekenen.

Ook belangstelling uit België

Volgens Denis is de speler al benaderd door eersteklasseclubs uit Duitsland, België en Nederland. Hij vermeldt er niet bij om welke teams het precies gaat. Wat wel duidelijk is, is dat Lille een beslissing zal moeten nemen.

Geven Les Dogues de aanvaller een kans in de eerste ploeg of kiezen ze ervoor om de speler te verkopen en te cashen? In dat laatste geval zou de Noord-Franse club volgens Transfermarkt momenteel kunnen uitkijken naar 650.000 euro.

Bij een verkoop zou er mogelijk wel een pak meer op tafel kunnen komen, zeker gezien de stevige interesse. Ferrah heeft nog een overeenkomst tot midden 2027 bij Lille. Blijft hij tot dan aan boord bij de huidige  nummer 4 uit de Ligue 1?

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

