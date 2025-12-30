Deze Rode Duivel maakt zéér grote indruk: "Hij is iets tussen Modric en Kroos"

Lorenz Lomme
| Reageer
Deze Rode Duivel maakt zéér grote indruk: "Hij is iets tussen Modric en Kroos"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Verschillende Rode Duivels doen het momenteel uitstekend in het buitenland. Youri Tielemans is er daar zeker een van. De middenvelder is een smaakmaker bij Aston Villa, dat de zeges momenteel aan elkaar rijgt.

Tielemans is een sterkhouder onder de Spanjaard Unai Emery. Die maakte van Villa een topclub in Engeland en lijkt misschien zelfs mee te kunnen gaan doen om de titel.

De grootste concurrenten daarvoor zijn momenteel Arsenal en Manchester City. Tielemans en co nemen het vanavond op tegen de Gunners en kunnen een goede zaak doen bovenin. 

Tielemans is een mix van Modric en Kroos

Filip Joos is grote fan bij Sporza. "Eindelijk hebben ze het door bij Aston Villa", vindt de journalist. "Er heeft iemand geschreven dat Youri Tielemans de Modric van Villa is. Of zelfs van de Premier League."

"Bij Real Madrid zou hij op dit moment altijd spelen, net omdat hij iets tussen Modric en Kroos is", geeft Joos Tielemans een groot compliment. "En zij waren misschien elk afzonderlijk nóg beter, maar de combinatie van die spelers in één persoon, dat is gewoon Tielemans. Hij is een deeltjesversneller en ziet het altijd."

Lees ook... Tielemans verklaart superjaar Aston Villa: "Die man is ontzettend gepassioneerd"
"Je hebt daarvoor Morgan Rogers die echt wel in vorm is en Buendia die op het juiste moment zijn goaltjes maakt, maar Tielemans is toch de spil van het team", voegt Joos toe. "Hij is de man waar alles om draait én die het doet draaien. Dat is bijzonder knap bij een ploeg met een kern die daar eigenlijk niet hoort te staan."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Arsenal
Aston Villa
Youri Tielemans

Meer nieuws

Tielemans verklaart superjaar Aston Villa: "Die man is ontzettend gepassioneerd"

Tielemans verklaart superjaar Aston Villa: "Die man is ontzettend gepassioneerd"

07:40
Dit is waarom Youri Tielemans destijds voor Aston Villa koos

Dit is waarom Youri Tielemans destijds voor Aston Villa koos

09:30
Joseph Oosting looft Antwerp-duo: "Een heel dodelijk koppel"

Joseph Oosting looft Antwerp-duo: "Een heel dodelijk koppel"

12:00
Belangrijke stage én wintermercato op komst voor KAA Gent: "Sam Baro, je hebt maar één taak" Analyse

Belangrijke stage én wintermercato op komst voor KAA Gent: "Sam Baro, je hebt maar één taak"

11:40
'Real Madrid denkt aan de toekomst: dit is de mogelijke opvolger van Thibaut Courtois'

'Real Madrid denkt aan de toekomst: dit is de mogelijke opvolger van Thibaut Courtois'

11:00
Infantino legt criticasters het zwijgen op: "Zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn"

Infantino legt criticasters het zwijgen op: "Zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn"

10:30
5
Ex-collega Kompany waarschuwt: "Als je onder Vincent wil werken..."

Ex-collega Kompany waarschuwt: "Als je onder Vincent wil werken..."

10:00
'Hannes Delcroix (ex-Anderlecht) lijkt opvallende transfer te gaan maken'

'Hannes Delcroix (ex-Anderlecht) lijkt opvallende transfer te gaan maken'

09:00
Jan Vertonghen sluit zich aan bij José Mourinho: "Niet goed genoeg voor professioneel niveau"

Jan Vertonghen sluit zich aan bij José Mourinho: "Niet goed genoeg voor professioneel niveau"

08:41
Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor"

Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor"

08:20
11
Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel

Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel

08:00
5
'Noa Lang krijgt geen goed nieuws te horen bij Napoli'

'Noa Lang krijgt geen goed nieuws te horen bij Napoli'

06:30
1
Afrika Cup: ex-speler van Club Brugge stuurt Hugo Broos naar de volgende ronde met onbegrijpelijk handspel

Afrika Cup: ex-speler van Club Brugge stuurt Hugo Broos naar de volgende ronde met onbegrijpelijk handspel

07:20
'Antwerp krijgt concurrentie uit Jupiler Pro League voor centrale verdediger'

'Antwerp krijgt concurrentie uit Jupiler Pro League voor centrale verdediger'

07:00
Dit zeggen Genk-spelers over hun nieuwe coach Nicky Hayen

Dit zeggen Genk-spelers over hun nieuwe coach Nicky Hayen

06:15
KVC Westerlo sakkert: "Belachelijke beslissing"

KVC Westerlo sakkert: "Belachelijke beslissing"

23:30
Akkoord? Philippe Albert haalt zijn top drie van trainers in JPL boven

Akkoord? Philippe Albert haalt zijn top drie van trainers in JPL boven

23:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Vroman - Angulo - Onyedika - Bongonda - Duranville - Ngonge

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Vroman - Angulo - Onyedika - Bongonda - Duranville - Ngonge

22:30
'OH Leuven heeft nieuwe doelman met verleden bij Club Brugge op het oog'

'OH Leuven heeft nieuwe doelman met verleden bij Club Brugge op het oog'

22:30
La Louvière bevestigt de komst van Kindermans... maar niet als sportief directeur

La Louvière bevestigt de komst van Kindermans... maar niet als sportief directeur

22:00
'Anderlecht heeft prijskaartje voor Angulo, maar in Ecuador verwachten ze veel meer'

'Anderlecht heeft prijskaartje voor Angulo, maar in Ecuador verwachten ze veel meer'

21:40
1
'Vier ploegen uit Premier League jagen op Fernandez-Pardo'

'Vier ploegen uit Premier League jagen op Fernandez-Pardo'

21:20
KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil

KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil

21:00
2
De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026

De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026

20:40
3
Vanhaezebrouck laat zich uit over de titelkansen van STVV

Vanhaezebrouck laat zich uit over de titelkansen van STVV

20:20
"Dan teken ik meteen": Coosemans laat er geen gras over groeien

"Dan teken ik meteen": Coosemans laat er geen gras over groeien

20:00
Penalty voor KRC Genk tegen Club Brugge? Lardot zegt hoe het zit

Penalty voor KRC Genk tegen Club Brugge? Lardot zegt hoe het zit

19:40
4
SK Beveren riskeert toch sanctie voor racistische opmerking van eigen fan tegen Beerschot

SK Beveren riskeert toch sanctie voor racistische opmerking van eigen fan tegen Beerschot

19:20
6
"Alles wat hij moet weten": Hayen krijgt duidelijkheid bij KRC Genk

"Alles wat hij moet weten": Hayen krijgt duidelijkheid bij KRC Genk

19:00
Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League

Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League

18:40
11
Benito Raman pakt uit met eigen voetbalcompetitie

Benito Raman pakt uit met eigen voetbalcompetitie

18:20
Speler van Charleroi komt met pakkend eerbetoon aan Rik De Mil

Speler van Charleroi komt met pakkend eerbetoon aan Rik De Mil

18:00
Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee

Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee

17:40
9
Komt er nog een verrassing voor de promotie naar de Jupiler Pro League?

Komt er nog een verrassing voor de promotie naar de Jupiler Pro League?

17:20
1
Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada

Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada

17:00
9
Boekje open over afgesprongen transfer naar Club Brugge en weigering Rode Duivels

Boekje open over afgesprongen transfer naar Club Brugge en weigering Rode Duivels

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 19
Nottingham Forest Nottingham Forest 20:30 Everton Everton
Burnley Burnley 20:30 Newcastle United Newcastle United
West Ham Utd West Ham Utd 20:30 Brighton Brighton
Chelsea Chelsea 20:30 Bournemouth Bournemouth
Arsenal Arsenal 21:15 Aston Villa Aston Villa
Manchester United Manchester United 21:15 Wolverhampton Wolverhampton
Crystal Palace Crystal Palace 01/01 Fulham Fulham
Liverpool FC Liverpool FC 01/01 Leeds United Leeds United
Sunderland Sunderland 01/01 Manchester City Manchester City
Brentford Brentford 01/01 Tottenham Tottenham

Nieuwste reacties

Vermeiren Willy Vermeiren Willy over 'Anderlecht verliest transferstrijd: Club Brugge in polepositie voor Dortmund-aanvaller' Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over 'Anderlecht heeft prijskaartje voor Angulo, maar in Ecuador verwachten ze veel meer' pief pief over Penalty voor KRC Genk tegen Club Brugge? Lardot zegt hoe het zit BFL BFL over Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel Bemmer Bemmer over Infantino legt criticasters het zwijgen op: "Zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn" RememberLierse RememberLierse over Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Eerst hoongelacht en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden Blackadder Blackadder over Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over 'Noa Lang krijgt geen goed nieuws te horen bij Napoli' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved