Deze Rode Duivel maakt zéér grote indruk: "Hij is iets tussen Modric en Kroos"

Verschillende Rode Duivels doen het momenteel uitstekend in het buitenland. Youri Tielemans is er daar zeker een van. De middenvelder is een smaakmaker bij Aston Villa, dat de zeges momenteel aan elkaar rijgt.

Tielemans is een sterkhouder onder de Spanjaard Unai Emery. Die maakte van Villa een topclub in Engeland en lijkt misschien zelfs mee te kunnen gaan doen om de titel.

De grootste concurrenten daarvoor zijn momenteel Arsenal en Manchester City. Tielemans en co nemen het vanavond op tegen de Gunners en kunnen een goede zaak doen bovenin.

Tielemans is een mix van Modric en Kroos

Filip Joos is grote fan bij Sporza. "Eindelijk hebben ze het door bij Aston Villa", vindt de journalist. "Er heeft iemand geschreven dat Youri Tielemans de Modric van Villa is. Of zelfs van de Premier League."

"Bij Real Madrid zou hij op dit moment altijd spelen, net omdat hij iets tussen Modric en Kroos is", geeft Joos Tielemans een groot compliment. "En zij waren misschien elk afzonderlijk nóg beter, maar de combinatie van die spelers in één persoon, dat is gewoon Tielemans. Hij is een deeltjesversneller en ziet het altijd."

"Je hebt daarvoor Morgan Rogers die echt wel in vorm is en Buendia die op het juiste moment zijn goaltjes maakt, maar Tielemans is toch de spil van het team", voegt Joos toe. "Hij is de man waar alles om draait én die het doet draaien. Dat is bijzonder knap bij een ploeg met een kern die daar eigenlijk niet hoort te staan."