Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor"

Silvio Proto is tegenwoordig coördinator van de doelmannen bij RSC Anderlecht. De voormalige voetballer heeft echter een duidelijke mening over de gang van zaken bij RSCA en ziet twee schuldigen.

Silvio Proto was onlangs, zoals zo vaak dit seizoen, te gast in het RTL-programma Dans le Vestiaire. Hij had er een geanimeerde discussie met journalist Marc Delire over het sportieve beleid van Anderlecht.

Riemer en Fredberg verwantwoordelijk?

Volgens Proto zijn de problemen bij Anderlecht te wijten aan jarenlang wanbeleid voordat huidig sportief directeur Olivier Renard het roer overnam.

"We moeten kijken naar wat de Denen destijds hebben gedaan. We betalen de prijs voor hun fouten”, meent de voormalige doelman van Anderlecht.

"Jesper Fredberg en Brian Riemer hebben belangrijke spelers aan het einde van hun contract laten komen", zegt Proto onomwonden. "En daar betalen we nu de prijs voor." Proto verwijst daarmee naar onder meer Yari Verschaeren, die zijn contract op het einde van dit seizoen ziet aflopen.



Het valt te bezien of de uitspraken van Proto in goede aarde vallen in Brussel, waar er ook dit jaar heel wat veranderen plaatsvonden. Sportief moet Anderlecht het met een voorlopige vierde plaats doen.