'Club Brugge krijgt nieuwe kans om verdediger binnen te halen'

Club Brugge krijgt mogelijk een nieuwe kans om een eerder gevolgd verdedigend talent binnen te halen. De situatie rond Leon Jakirović bij Dinamo Zagreb is opnieuw in beweging.

Contractuele situatie en eerdere interesse

Leon Jakirović, centrale verdediger van Dinamo Zagreb, heeft aangegeven dat hij de club definitief wil verlaten. Een tijdelijke verhuurperiode is geen optie, zo meldt The Croatian. Daarmee komt een permanente transfer opnieuw op tafel.

De speler stond afgelopen zomer al in de belangstelling van meerdere clubs. Onder meer Juventus, AC Milan, Club Brugge en Midtjylland toonden interesse, maar een overstap bleef uit. Dinamo hield toen vast aan zijn contractuele positie.

Jakirović maakte het afgelopen jaar deel uit van de A-kern, maar kreeg geen speelminuten. Hij speelde voornamelijk bij de U19 en kwam sporadisch in actie bij het eerste elftal. De situatie leidde tot hernieuwde gesprekken met zijn entourage.

Club Brugge en concurrentie

Volgens Kroatische media is Club Brugge opnieuw een van de geïnteresseerde partijen. De speler zoekt een club die hem een duidelijk ontwikkelingsplan en regelmatige speeltijd kan bieden.

Naast Brugge blijven ook buitenlandse topclubs de situatie volgen. AC Milan, Inter, Juventus en Manchester City worden genoemd als potentiële kandidaten. De marktwaarde van Jakirović ligt rond de 150.000 euro, wat hem tot een betaalbare optie maakt.





Een definitieve beslissing hangt af van de voorwaarden die Dinamo Zagreb stelt. Club Brugge heeft nog geen officieel bod uitgebracht, maar de wintermercato biedt ruimte voor nieuwe onderhandelingen.