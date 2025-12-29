KVC Westerlo sakkert: "Belachelijke beslissing"

KAA Gent pakte in eigen huis de drie punten tegen KVC Westerlo. Op die manier eindigden de Westelse Kemphanen 2025 op een tiende plaats. De top-6 is amper drie punten verwijderd, maar de Relegation Play-offs ook maar vier punten.

KVC Westerlo ging met 2-0 onderuit bij KAA Gent, al had het zover zeker niet moeten komen. Na de wedstrijd was coach Issame Charaï bovendien enorm boos op de arbitrage, die volgens hem een strafschop had moeten fluiten.

Belachelijke beslissing van de arbitrage?

Een gevoel dat ook leefde bij kapitein Dogucan Haspolat: "We hadden altijd een strafschop moeten krijgen. Dat was een rare beslissing van de scheidsrechter, vind ik. Het is best vaak dat we de scheidsrechter tegen hebben, lijkt me."

En hij ging verder voor de camera's van DAZN: "Ik vind het toch een beetje belachelijk, maar onze speler kan gewoon vrij op doel schieten en wordt geraakt. Het maakt niet uit, we krijgen ook twee stomme goals tegen."

Focus op het eigen spel houden

"We moeten dus ook naar onszelf kijken. In de tweede helft controleerde Gent en konden we niet meer scoren. We moeten de focus houden op ons eigen spel. De scheidsrechter maakte een belachelijke keuze, maar wij moeten de focus op ons spel houden."



"Dat hebben we niet kunnen doen op dit moment. Het was lekkerder geweest het jaar af te sluiten met een overwinning. Nu moeten we de kop even vrij maken, met een paar dagen vrijaf en dan er terug tegen aangaan in 2026."