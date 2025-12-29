KVC Westerlo sakkert: "Belachelijke beslissing"

KVC Westerlo sakkert: "Belachelijke beslissing"
Foto: © photonews
Word fan van Westerlo! 423

KAA Gent pakte in eigen huis de drie punten tegen KVC Westerlo. Op die manier eindigden de Westelse Kemphanen 2025 op een tiende plaats. De top-6 is amper drie punten verwijderd, maar de Relegation Play-offs ook maar vier punten.

KVC Westerlo ging met 2-0 onderuit bij KAA Gent, al had het zover zeker niet moeten komen. Na de wedstrijd was coach Issame Charaï bovendien enorm boos op de arbitrage, die volgens hem een strafschop had moeten fluiten.

Belachelijke beslissing van de arbitrage?

Een gevoel dat ook leefde bij kapitein Dogucan Haspolat: "We hadden altijd een strafschop moeten krijgen. Dat was een rare beslissing van de scheidsrechter, vind ik. Het is best vaak dat we de scheidsrechter tegen hebben, lijkt me."

En hij ging verder voor de camera's van DAZN: "Ik vind het toch een beetje belachelijk, maar onze speler kan gewoon vrij op doel schieten en wordt geraakt. Het maakt niet uit, we krijgen ook twee stomme goals tegen."

Focus op het eigen spel houden

"We moeten dus ook naar onszelf kijken. In de tweede helft controleerde Gent en konden we niet meer scoren. We moeten de focus houden op ons eigen spel. De scheidsrechter maakte een belachelijke keuze, maar wij moeten de focus op ons spel houden."


"Dat hebben we niet kunnen doen op dit moment. Het was lekkerder geweest het jaar af te sluiten met een overwinning. Nu moeten we de kop even vrij maken, met een paar dagen vrijaf en dan er terug tegen aangaan in 2026."

Was het voor jou een strafschop?

U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden...
67%
33%

Je kan nog stemmen tot 30/12/2025 23:00.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Westerlo
Dogucan Haspolat

Meer nieuws

Akkoord? Philippe Albert haalt zijn top drie van trainers in JPL boven

Akkoord? Philippe Albert haalt zijn top drie van trainers in JPL boven

23:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Vroman - Angulo - Onyedika - Bongonda - Duranville - Ngonge

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Vroman - Angulo - Onyedika - Bongonda - Duranville - Ngonge

22:30
'OH Leuven heeft nieuwe doelman met verleden bij Club Brugge op het oog'

'OH Leuven heeft nieuwe doelman met verleden bij Club Brugge op het oog'

22:30
La Louvière bevestigt de komst van Kindermans... maar niet als sportief directeur

La Louvière bevestigt de komst van Kindermans... maar niet als sportief directeur

22:00
'Anderlecht heeft prijskaartje voor Angulo, maar in Ecuador verwachten ze veel meer'

'Anderlecht heeft prijskaartje voor Angulo, maar in Ecuador verwachten ze veel meer'

21:40
KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil

KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil

21:00
1
'Vier ploegen uit Premier League jagen op Fernandez-Pardo'

'Vier ploegen uit Premier League jagen op Fernandez-Pardo'

21:20
Vanhaezebrouck laat zich uit over de titelkansen van STVV

Vanhaezebrouck laat zich uit over de titelkansen van STVV

20:20
De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026

De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026

20:40
1
"Dan teken ik meteen": Coosemans laat er geen gras over groeien

"Dan teken ik meteen": Coosemans laat er geen gras over groeien

20:00
Penalty voor KRC Genk tegen Club Brugge? Lardot zegt hoe het zit

Penalty voor KRC Genk tegen Club Brugge? Lardot zegt hoe het zit

19:40
Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League

Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League

18:40
11
"Alles wat hij moet weten": Hayen krijgt duidelijkheid bij KRC Genk

"Alles wat hij moet weten": Hayen krijgt duidelijkheid bij KRC Genk

19:00
SK Beveren riskeert toch sanctie voor racistische opmerking van eigen fan tegen Beerschot

SK Beveren riskeert toch sanctie voor racistische opmerking van eigen fan tegen Beerschot

19:20
4
Benito Raman pakt uit met eigen voetbalcompetitie

Benito Raman pakt uit met eigen voetbalcompetitie

18:20
Speler van Charleroi komt met pakkend eerbetoon aan Rik De Mil

Speler van Charleroi komt met pakkend eerbetoon aan Rik De Mil

18:00
Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee

Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee

17:40
7
Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada

Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada

17:00
7
Komt er nog een verrassing voor de promotie naar de Jupiler Pro League?

Komt er nog een verrassing voor de promotie naar de Jupiler Pro League?

17:20
1
Deze winter terug naar Anderlecht? Reden waarom Goto het wel en niet zal doen

Deze winter terug naar Anderlecht? Reden waarom Goto het wel en niet zal doen

16:30
Analist trekt duidelijke conclusie ondanks het morren van Union-fans

Analist trekt duidelijke conclusie ondanks het morren van Union-fans

16:00
Thuismatchen tegen laagvliegers allemaal achter de rug en dat is misschien het goede nieuws voor KV Mechelen Opinie

Thuismatchen tegen laagvliegers allemaal achter de rug en dat is misschien het goede nieuws voor KV Mechelen

15:15
Eerst hoongelach en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden Reactie

Eerst hoongelach en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden

14:40
4
Gemiste kans: 'Anderlecht grijpt naast absoluut toptalent'

Gemiste kans: 'Anderlecht grijpt naast absoluut toptalent'

15:30
Boekje open over afgesprongen transfer naar Club Brugge en weigering Rode Duivels

Boekje open over afgesprongen transfer naar Club Brugge en weigering Rode Duivels

15:00
📷 OFFICIEEL Charles Vanhoutte krijgt naam met ervaring als nieuwe coach bij Nice

📷 OFFICIEEL Charles Vanhoutte krijgt naam met ervaring als nieuwe coach bij Nice

14:00
Al meer dan twee maanden in de lappenmand: de terugkeer van Zeno Debast komt dichterbij

Al meer dan twee maanden in de lappenmand: de terugkeer van Zeno Debast komt dichterbij

14:20
Vertrekt hij dan toch? 'Deze week meeting gepland met Club Brugge'

Vertrekt hij dan toch? 'Deze week meeting gepland met Club Brugge'

13:30
9
"Twee slimme spelers": Vanhaezebrouck zegt wie Anderlecht zo hard mist

"Twee slimme spelers": Vanhaezebrouck zegt wie Anderlecht zo hard mist

13:00
'Sevilla grijpt naar twee Belgische opties voor wintertransfer'

'Sevilla grijpt naar twee Belgische opties voor wintertransfer'

12:40
Wat doet Antwerp? 'Opvallende interesse voor Gyrano Kerk'

Wat doet Antwerp? 'Opvallende interesse voor Gyrano Kerk'

12:00
6
RAAL wordt meer en meer paars-wit: wat kan La Louvière verwachten van Jonathan Kindermans?

RAAL wordt meer en meer paars-wit: wat kan La Louvière verwachten van Jonathan Kindermans?

11:40
1
Het rommelt in Glasgow: Schotse pers snoeihard voor Nicolas Raskin, zijn coach antwoordt meteen

Het rommelt in Glasgow: Schotse pers snoeihard voor Nicolas Raskin, zijn coach antwoordt meteen

12:20
Torino twijfelt, Napoli kijkt toe: 'Rode Duivel en voormalige Club-speler staat voor cruciale beslissing'

Torino twijfelt, Napoli kijkt toe: 'Rode Duivel en voormalige Club-speler staat voor cruciale beslissing'

11:20
Hein Vanhaezebrouck noemt de beste 'transfer' van Antwerp: "Gewoonweg indrukwekkend"

Hein Vanhaezebrouck noemt de beste 'transfer' van Antwerp: "Gewoonweg indrukwekkend"

10:30
Cristiano Ronaldo gaat waanzinnig doel "zeker" halen

Cristiano Ronaldo gaat waanzinnig doel "zeker" halen

11:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

FranskeVRooij FranskeVRooij over Eerst hoongelacht en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Cristiano Ronaldo gaat waanzinnig doel "zeker" halen Fan1880 Fan1880 over Akkoord? Philippe Albert haalt zijn top drie van trainers in JPL boven Ratko Svilar Ratko Svilar over Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee Bork Bork over Vertrekt hij dan toch? 'Deze week meeting gepland met Club Brugge' fanskb fanskb over SK Beveren riskeert toch sanctie voor racistische opmerking van eigen fan tegen Beerschot Kevin DB Kevin DB over KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil Meester Michel Meester Michel over Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada .. .. over De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved