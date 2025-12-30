Dit is waarom Youri Tielemans destijds voor Aston Villa koos

Aston Villa draait voorlopig een uitstekend seizoen. Youri Tielemans is daar een van de architecten van. Onze landgenoot kon in het verleden kiezen uit veel clubs, maar verklaart waarom hij destijds naar Birmingham trok.

Tielemans en co wonnen hun laatste elf wedstrijden over alle competities heen. Afgelopen weekend moest ook Chelsea eraan geloven. Het werd 1-2 op Stamford Bridge, na twee goals van Ollie Watkins.

Villa staat daardoor derde in de Premier League, op drie punten van leider Arsenal en één punt van Manchester City, de tweede in de stand. Vanavond trekken de Villans naar Arsenal voor een absolute topper over het Kanaal.

Villa was ideaal voor Tielemans en zijn gezin

Tielemans belandde in 2023 bij Villa. Hij maakte toen transfervrij de overstap van Leicester City, waar hij een sterkhouder was en de FA Cup op zak stak. Onze landgenoot was voor de Foxes in totaal goed voor 195 optredens en 28 goals. In de HLN Voetbalpodcast legt de Rode Duivel uit waarom hij in 2023 voor Aston Villa koos, ondanks de interesse van andere clubs.

"Emery is toen bij mij thuis gekomen", zegt Tielemans. "Hij heeft me zijn plan uitgelegd. Waar hij naartoe wou gaan, zijn visie, waar hij me zag spelen… Het klopte gewoon. Ik had er een heel goed gevoel bij. Het was ook beter om hem face to face te spreken."

Lees ook... Deze Rode Duivel maakt zéér grote indruk: "Hij is iets tussen Modric en Kroos"›

Tielemans bleef zo in Engeland, wat ook belangrijk was. "Het trainingscentrum en het stadion zijn vrij makkelijk om naartoe te rijden. Het is minder dan een uur, dus dat was ideaal voor mij en mijn familie, ook qua stabiliteit."