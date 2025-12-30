'Real Madrid denkt aan de toekomst: dit is de mogelijke opvolger van Thibaut Courtois'

Thibaut Courtois is nog steeds de onbetwiste nummer één tussen de palen bij Real Madrid. Onze landgenoot is ondertussen wel al 33 en dus denkt de Koninklijke al stilaan na over zijn opvolger.

Courtois heeft in Madrid nog een contract tot midden 2027 en lijkt het komende 1,5 jaar dus nergens heen te gaan. Real rekent ook nog steeds volop op onze nationale nummer één, die uitgegroeid is tot een legende in de Spaanse hoofdstad.

In zijn indrukwekkende trofeekast met Los Merengues prijken onder meer drie Spaanse titels en twee Champions Leagues. Courtois wil nog wat extra prijzen winnen met de club, voordat hij de fakkel doorgeeft. Maar aan wie?

Simon Eriksson als opvolger van Courtois?

Het Spaanse DefensaCentral laat met Simon Eriksson een opvallende naam vallen. Volgens het medium zou Real de Zweed volgen en hem als een mogelijke opvolger zien van de Rode Duivel.

De 19-jarige Eriksson staat momenteel onder de lat bij het Zweedse Elfsborg en heeft er nog een contract tot eind 2029. Volgens Transfermarkt moet hij 500.000 euro kosten.



Met zijn 1,95 m en naar verluidt goede reflexen lijkt zijn profiel alvast vergelijkbaar met dat van Courtois. Het is afwachten of Real ook daadwerkelijk zal doorpakken voor de beloftevolle doelman.