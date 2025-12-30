"Een vijfde van mijn leven": Yves Vanderhaeghe komt terug op ontslag bij KVK

"Een vijfde van mijn leven": Yves Vanderhaeghe komt terug op ontslag bij KVK
KV Kortrijk blijft belangrijk voor Yves Vanderhaeghe. De ploeg lijkt goed op weg om terug te promoveren naar de Jupiler Pro League.

Promotiekansen van KV Kortrijk

Volgens Vanderhaeghe staat Kortrijk er sterk voor in de strijd om terug te keren naar 1A. “Ik denk het wel, de kloof van SK Beveren en Kortrijk met de rest is groot”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Hij benadrukt dat het seizoen nog niet voorbij is, maar dat de marge aanzienlijk blijft. “Het moet allemaal nog gespeeld worden, maar er zal toch al veel moeten gebeuren.” De uitgangspositie noemt hij gunstig.

Daarnaast geeft hij aan dat de degradatie hem vorig seizoen zwaar viel. “Ik hoop dat ze weer kunnen stijgen, want ik was er ook niet goed van toen ze degradeerden.” Zijn lange periode bij de club speelt daarin mee.

Vanderhaeghe wijst op zijn band met Kortrijk. “Ik werkte tien jaar bij KV Kortrijk, dat is toch een groot deel van mijn leven, een vijfde zelfs.” Die verbondenheid blijft voor hem belangrijk.

Terugblik op zijn ontslag

Over zijn vertrek in februari blijft hij vrij nuchter. “We speelden goed voetbal, maar de punten bleven uit en dan weet je als trainer wat er boven je hoofd hangt.” De resultaten bleven achter bij het spelbeeld.

Hij schetst de moeilijke omstandigheden waarmee hij te maken had. “Op een bepaald moment had ik geen verdedigers meer – de twee Japanners waren geblesseerd – en speelde ik achterin met louter middenvelders.”

Tot slot verwijst hij naar de zoektocht naar versterking. “Ik heb nog intens mee gezocht naar versterking en toen die er eindelijk was en begon te renderen vloog ik aan de deur”, besluit hij.

