'Hannes Delcroix (ex-Anderlecht) lijkt opvallende transfer te gaan maken'

De naam Hannes Delcroix klinkt voetballiefhebbers ongetwijfeld nog bekend in de oren. De verdediger stond in een niet zo ver verleden op de loonlijst van RSC Anderlecht, maar lijkt nu naar Zwitserland te verkassen.

Delcroix is 26 ondertussen en staat momenteel op de loonlijst van Burnley. Hij belandde er toen Vincent Kompany de plak zwaaide bij de Engelse traditieclub.

Begin dit jaar werd hij een half seizoen uitgeleend aan Swansea City, maar de verdediger is nu terug bij Burnley. Daar lijkt hij nu geen toekomst meer te hebben. Mogelijk lonkt een transfer naar Zwitserland.

Delcroix naar Lugano?

Journalist Florian Plettenberg (Sky Sport) schrijft op X dat Delcroix een overstap zal maken naar Lugano. De transfer zit in de eindfase. Het zou gaan om een definitieve overstap. Delcroix zou het als de beste stap zien als voorbereiding op het WK met Haïti.

De speler zal waarschijnlijk deze week zijn medische keuring ondergaan. Er is ook bijna een akkoord tussen beide clubs. Het is niet duidelijk hoeveel geld er met de transfer gemoeid is.

Delcroix brak in ons land door bij Anderlecht en kwam 65 keer in actie voor paars-wit. Na een uitleenbeurt aan RKC Waalwijk verkaste hij in 2023 voor 3 miljoen euro naar Burnley. Nu lonkt een nieuwe stap in zijn carrière.



