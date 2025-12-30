'Hannes Delcroix (ex-Anderlecht) lijkt opvallende transfer te gaan maken'

Lorenz Lomme
| Reageer
'Hannes Delcroix (ex-Anderlecht) lijkt opvallende transfer te gaan maken'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De naam Hannes Delcroix klinkt voetballiefhebbers ongetwijfeld nog bekend in de oren. De verdediger stond in een niet zo ver verleden op de loonlijst van RSC Anderlecht, maar lijkt nu naar Zwitserland te verkassen.

Delcroix is 26 ondertussen en staat momenteel op de loonlijst van Burnley. Hij belandde er toen Vincent Kompany de plak zwaaide bij de Engelse traditieclub.

Begin dit jaar werd hij een half seizoen uitgeleend aan Swansea City, maar de verdediger is nu terug bij Burnley. Daar lijkt hij nu geen toekomst meer te hebben. Mogelijk lonkt een transfer naar Zwitserland.

Delcroix naar Lugano?

Journalist Florian Plettenberg (Sky Sport) schrijft op X dat Delcroix een overstap zal maken naar Lugano. De transfer zit in de eindfase. Het zou gaan om een definitieve overstap. Delcroix zou het als de beste stap zien als voorbereiding op het WK met Haïti.

De speler zal waarschijnlijk deze week zijn medische keuring ondergaan. Er is ook bijna een akkoord tussen beide clubs. Het is niet duidelijk hoeveel geld er met de transfer gemoeid is.

Delcroix brak in ons land door bij Anderlecht en kwam 65 keer in actie voor paars-wit. Na een uitleenbeurt aan RKC Waalwijk verkaste hij in 2023 voor 3 miljoen euro naar Burnley. Nu lonkt een nieuwe stap in zijn carrière.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Burnley
Hannes Delcroix

Meer nieuws

Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor"

Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor"

08:20
1
Jan Vertonghen sluit zich aan bij José Mourinho: "Niet goed genoeg voor professioneel niveau"

Jan Vertonghen sluit zich aan bij José Mourinho: "Niet goed genoeg voor professioneel niveau"

08:41
Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel

Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel

08:00
'Anderlecht heeft prijskaartje voor Angulo, maar in Ecuador verwachten ze veel meer'

'Anderlecht heeft prijskaartje voor Angulo, maar in Ecuador verwachten ze veel meer'

21:40
Youri Tielemans verklaart superjaar Aston Villa: "Die man is ontzettend gepassioneerd"

Youri Tielemans verklaart superjaar Aston Villa: "Die man is ontzettend gepassioneerd"

07:40
Akkoord? Philippe Albert haalt zijn top drie van trainers in JPL boven

Akkoord? Philippe Albert haalt zijn top drie van trainers in JPL boven

23:00
3
'Antwerp krijgt concurrentie uit Jupiler Pro League voor centrale verdediger'

'Antwerp krijgt concurrentie uit Jupiler Pro League voor centrale verdediger'

07:00
Dit zeggen Genk-spelers over hun nieuwe coach Nicky Hayen

Dit zeggen Genk-spelers over hun nieuwe coach Nicky Hayen

06:15
Afrika Cup: ex-speler van Club Brugge stuurt Hugo Broos naar de volgende ronde met onbegrijpelijk handspel

Afrika Cup: ex-speler van Club Brugge stuurt Hugo Broos naar de volgende ronde met onbegrijpelijk handspel

07:20
"Dan teken ik meteen": Coosemans laat er geen gras over groeien

"Dan teken ik meteen": Coosemans laat er geen gras over groeien

20:00
KVC Westerlo sakkert: "Belachelijke beslissing"

KVC Westerlo sakkert: "Belachelijke beslissing"

23:30
'Noa Lang krijgt geen goed nieuws te horen bij Napoli'

'Noa Lang krijgt geen goed nieuws te horen bij Napoli'

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Vroman - Angulo - Onyedika - Bongonda - Duranville - Ngonge

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Vroman - Angulo - Onyedika - Bongonda - Duranville - Ngonge

22:30
'OH Leuven heeft nieuwe doelman met verleden bij Club Brugge op het oog'

'OH Leuven heeft nieuwe doelman met verleden bij Club Brugge op het oog'

22:30
La Louvière bevestigt de komst van Kindermans... maar niet als sportief directeur

La Louvière bevestigt de komst van Kindermans... maar niet als sportief directeur

22:00
'Vier ploegen uit Premier League jagen op Fernandez-Pardo'

'Vier ploegen uit Premier League jagen op Fernandez-Pardo'

21:20
KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil

KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil

21:00
2
De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026

De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026

20:40
3
Vanhaezebrouck laat zich uit over de titelkansen van STVV

Vanhaezebrouck laat zich uit over de titelkansen van STVV

20:20
Penalty voor KRC Genk tegen Club Brugge? Lardot zegt hoe het zit

Penalty voor KRC Genk tegen Club Brugge? Lardot zegt hoe het zit

19:40
Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League

Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League

18:40
11
"Alles wat hij moet weten": Hayen krijgt duidelijkheid bij KRC Genk

"Alles wat hij moet weten": Hayen krijgt duidelijkheid bij KRC Genk

19:00
SK Beveren riskeert toch sanctie voor racistische opmerking van eigen fan tegen Beerschot

SK Beveren riskeert toch sanctie voor racistische opmerking van eigen fan tegen Beerschot

19:20
6
Deze winter terug naar Anderlecht? Reden waarom Goto het wel en niet zal doen

Deze winter terug naar Anderlecht? Reden waarom Goto het wel en niet zal doen

16:30
Benito Raman pakt uit met eigen voetbalcompetitie

Benito Raman pakt uit met eigen voetbalcompetitie

18:20
Speler van Charleroi komt met pakkend eerbetoon aan Rik De Mil

Speler van Charleroi komt met pakkend eerbetoon aan Rik De Mil

18:00
Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee

Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee

17:40
7
"Twee slimme spelers": Vanhaezebrouck zegt wie Anderlecht zo hard mist

"Twee slimme spelers": Vanhaezebrouck zegt wie Anderlecht zo hard mist

13:00
Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada

Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada

17:00
8
Gemiste kans: 'Anderlecht grijpt naast absoluut toptalent'

Gemiste kans: 'Anderlecht grijpt naast absoluut toptalent'

15:30
Komt er nog een verrassing voor de promotie naar de Jupiler Pro League?

Komt er nog een verrassing voor de promotie naar de Jupiler Pro League?

17:20
1
Analist trekt duidelijke conclusie ondanks het morren van Union-fans

Analist trekt duidelijke conclusie ondanks het morren van Union-fans

16:00
Thuismatchen tegen laagvliegers allemaal achter de rug en dat is misschien het goede nieuws voor KV Mechelen Opinie

Thuismatchen tegen laagvliegers allemaal achter de rug en dat is misschien het goede nieuws voor KV Mechelen

15:15
Eerst hoongelach en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden Reactie

Eerst hoongelach en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden

14:40
4
Al meer dan twee maanden in de lappenmand: de terugkeer van Zeno Debast komt dichterbij

Al meer dan twee maanden in de lappenmand: de terugkeer van Zeno Debast komt dichterbij

14:20
Boekje open over afgesprongen transfer naar Club Brugge en weigering Rode Duivels

Boekje open over afgesprongen transfer naar Club Brugge en weigering Rode Duivels

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Bork Bork over Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor" mantoch mantoch over SK Beveren riskeert toch sanctie voor racistische opmerking van eigen fan tegen Beerschot .. .. over De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026 André Coenen André Coenen over Vertrekt hij dan toch? 'Deze week meeting gepland met Club Brugge' André Coenen André Coenen over "Hij vertrekt niet": Belachelijk bod voor sterkhouder van Club Brugge op komst André Coenen André Coenen over Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada What the Frog What the Frog over KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil Fan1880 Fan1880 over Akkoord? Philippe Albert haalt zijn top drie van trainers in JPL boven FranskeVRooij FranskeVRooij over Eerst hoongelacht en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Cristiano Ronaldo gaat waanzinnig doel "zeker" halen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved