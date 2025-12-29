"Dan teken ik meteen": Coosemans laat er geen gras over groeien

Colin Coosemans behoort tot de kanshebbers voor de titel van Doelman van het Jaar. In de HLN‑podcast blikt hij terug op zijn seizoen en kijkt hij vooruit naar de ambities van Anderlecht.

Individuele erkenning en concurrentie

Coosemans kan de eerste Anderlecht‑doelman in twaalf jaar worden die de prijs wint. Hij gaf aan dat zijn prestaties in 2025 stabiel waren. “Ik heb doorheen 2025 wel een constante in mijn prestaties gelegd”, klinkt het.

Coosemans maakt duidelijk dat de ploegdoelen voor hem zwaarder wegen. “We zijn nog in twee competities actief en het is ons doel om in 2026 een prijs te pakken.”

Hij voegde eraan toe dat hij zonder aarzelen zou kiezen voor een trofee met Anderlecht boven een individuele bekroning. “Als je mij nu een blaadje voorlegt waarop staat dat ik geen persoonlijke trofee win, maar wel één met Anderlecht, dan teken ik meteen.”

Volgens hem moet de club opnieuw een winnende mentaliteit ontwikkelen. “Pas dan zal de trein van de club echt weer vaart kunnen maken. Alles is daarvoor nu in elk geval aanwezig.”

Rol binnen de spelersgroep



Coosemans benadrukt dat hij nog steeds een leidende rol vervult in de kleedkamer. Sinds het vertrek van Jan Vertonghen ziet hij andere spelers, waaronder Marco Kana, groeien in verantwoordelijkheid. Die evolutie draagt volgens hem bij aan de stabiliteit binnen de groep.