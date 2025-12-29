"Dan teken ik meteen": Coosemans laat er geen gras over groeien

"Dan teken ik meteen": Coosemans laat er geen gras over groeien
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4316

Colin Coosemans behoort tot de kanshebbers voor de titel van Doelman van het Jaar. In de HLN‑podcast blikt hij terug op zijn seizoen en kijkt hij vooruit naar de ambities van Anderlecht.

Individuele erkenning en concurrentie

Coosemans kan de eerste Anderlecht‑doelman in twaalf jaar worden die de prijs wint. Hij gaf aan dat zijn prestaties in 2025 stabiel waren. “Ik heb doorheen 2025 wel een constante in mijn prestaties gelegd”, klinkt het.

Coosemans maakt duidelijk dat de ploegdoelen voor hem zwaarder wegen. “We zijn nog in twee competities actief en het is ons doel om in 2026 een prijs te pakken.”

Hij voegde eraan toe dat hij zonder aarzelen zou kiezen voor een trofee met Anderlecht boven een individuele bekroning. “Als je mij nu een blaadje voorlegt waarop staat dat ik geen persoonlijke trofee win, maar wel één met Anderlecht, dan teken ik meteen.”

Volgens hem moet de club opnieuw een winnende mentaliteit ontwikkelen. “Pas dan zal de trein van de club echt weer vaart kunnen maken. Alles is daarvoor nu in elk geval aanwezig.”

Rol binnen de spelersgroep


Coosemans benadrukt dat hij nog steeds een leidende rol vervult in de kleedkamer. Sinds het vertrek van Jan Vertonghen ziet hij andere spelers, waaronder Marco Kana, groeien in verantwoordelijkheid. Die evolutie draagt volgens hem bij aan de stabiliteit binnen de groep.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Colin Coosemans

Meer nieuws

'Anderlecht heeft prijskaartje voor Angulo, maar in Ecuador verwachten ze veel meer'

'Anderlecht heeft prijskaartje voor Angulo, maar in Ecuador verwachten ze veel meer'

21:40
La Louvière bevestigt de komst van Kindermans... maar niet als sportief directeur

La Louvière bevestigt de komst van Kindermans... maar niet als sportief directeur

22:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Angulo - Onyedika - Bongonda - Duranville - Ngonge

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Angulo - Onyedika - Bongonda - Duranville - Ngonge

21:40
KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil

KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil

21:00
'Vier ploegen uit Premier League jagen op Fernandez-Pardo'

'Vier ploegen uit Premier League jagen op Fernandez-Pardo'

21:20
De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026

De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026

20:40
1
Vanhaezebrouck laat zich uit over de titelkansen van STVV

Vanhaezebrouck laat zich uit over de titelkansen van STVV

20:20
Penalty voor KRC Genk tegen Club Brugge? Lardot zegt hoe het zit

Penalty voor KRC Genk tegen Club Brugge? Lardot zegt hoe het zit

19:40
Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League

Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League

18:40
8
"Alles wat hij moet weten": Hayen krijgt duidelijkheid bij KRC Genk

"Alles wat hij moet weten": Hayen krijgt duidelijkheid bij KRC Genk

19:00
Deze winter terug naar Anderlecht? Reden waarom Goto het wel en niet zal doen

Deze winter terug naar Anderlecht? Reden waarom Goto het wel en niet zal doen

16:30
SK Beveren riskeert toch sanctie voor racistische opmerking van eigen fan tegen Beerschot

SK Beveren riskeert toch sanctie voor racistische opmerking van eigen fan tegen Beerschot

19:20
2
Benito Raman pakt uit met eigen voetbalcompetitie

Benito Raman pakt uit met eigen voetbalcompetitie

18:20
Speler van Charleroi komt met pakkend eerbetoon aan Rik De Mil

Speler van Charleroi komt met pakkend eerbetoon aan Rik De Mil

18:00
Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee

Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee

17:40
5
"Twee slimme spelers": Vanhaezebrouck zegt wie Anderlecht zo hard mist

"Twee slimme spelers": Vanhaezebrouck zegt wie Anderlecht zo hard mist

13:00
Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada

Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada

17:00
6
Komt er nog een verrassing voor de promotie naar de Jupiler Pro League?

Komt er nog een verrassing voor de promotie naar de Jupiler Pro League?

17:20
1
Analist trekt duidelijke conclusie ondanks het morren van Union-fans

Analist trekt duidelijke conclusie ondanks het morren van Union-fans

16:00
Gemiste kans: 'Anderlecht grijpt naast absoluut toptalent'

Gemiste kans: 'Anderlecht grijpt naast absoluut toptalent'

15:30
Thuismatchen tegen laagvliegers allemaal achter de rug en dat is misschien het goede nieuws voor KV Mechelen Opinie

Thuismatchen tegen laagvliegers allemaal achter de rug en dat is misschien het goede nieuws voor KV Mechelen

15:15
Al meer dan twee maanden in de lappenmand: de terugkeer van Zeno Debast komt dichterbij

Al meer dan twee maanden in de lappenmand: de terugkeer van Zeno Debast komt dichterbij

14:20
Eerst hoongelach en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden Reactie

Eerst hoongelach en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden

14:40
3
Boekje open over afgesprongen transfer naar Club Brugge en weigering Rode Duivels

Boekje open over afgesprongen transfer naar Club Brugge en weigering Rode Duivels

15:00
RAAL wordt meer en meer paars-wit: wat kan La Louvière verwachten van Jonathan Kindermans?

RAAL wordt meer en meer paars-wit: wat kan La Louvière verwachten van Jonathan Kindermans?

11:40
1
📷 OFFICIEEL Charles Vanhoutte krijgt naam met ervaring als nieuwe coach bij Nice

📷 OFFICIEEL Charles Vanhoutte krijgt naam met ervaring als nieuwe coach bij Nice

14:00
Vertrekt hij dan toch? 'Deze week meeting gepland met Club Brugge'

Vertrekt hij dan toch? 'Deze week meeting gepland met Club Brugge'

13:30
8
'Sevilla grijpt naar twee Belgische opties voor wintertransfer'

'Sevilla grijpt naar twee Belgische opties voor wintertransfer'

12:40
Wat doet Antwerp? 'Opvallende interesse voor Gyrano Kerk'

Wat doet Antwerp? 'Opvallende interesse voor Gyrano Kerk'

12:00
6
Het rommelt in Glasgow: Schotse pers snoeihard voor Nicolas Raskin, zijn coach antwoordt meteen

Het rommelt in Glasgow: Schotse pers snoeihard voor Nicolas Raskin, zijn coach antwoordt meteen

12:20
Torino twijfelt, Napoli kijkt toe: 'Rode Duivel en voormalige Club-speler staat voor cruciale beslissing'

Torino twijfelt, Napoli kijkt toe: 'Rode Duivel en voormalige Club-speler staat voor cruciale beslissing'

11:20
Hein Vanhaezebrouck noemt de beste 'transfer' van Antwerp: "Gewoonweg indrukwekkend"

Hein Vanhaezebrouck noemt de beste 'transfer' van Antwerp: "Gewoonweg indrukwekkend"

10:30
Cristiano Ronaldo gaat waanzinnig doel "zeker" halen

Cristiano Ronaldo gaat waanzinnig doel "zeker" halen

11:00
3
Moet Rudi Garcia deze Belgische spits een kans geven? "Ik verdien een oproep"

Moet Rudi Garcia deze Belgische spits een kans geven? "Ik verdien een oproep"

10:10
1
RAAL heeft de knoop doorgehakt: nieuwe sportief directeur wordt ex-speler van onder meer Anderlecht en Union

RAAL heeft de knoop doorgehakt: nieuwe sportief directeur wordt ex-speler van onder meer Anderlecht en Union

08:00
Dit is waarom Ivan Leko plots een bloedlip had tijdens de topper tegen KRC Genk

Dit is waarom Ivan Leko plots een bloedlip had tijdens de topper tegen KRC Genk

09:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over SK Beveren riskeert toch sanctie voor racistische opmerking van eigen fan tegen Beerschot filip.dhose filip.dhose over Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League .. .. over De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026 filip.dhose filip.dhose over Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada ontleder ontleder ontleder ontleder over Vertrekt hij dan toch? 'Deze week meeting gepland met Club Brugge' Dirk1897 Dirk1897 over Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee Fan1880 Fan1880 over Eerst hoongelacht en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden .. .. over Moet Rudi Garcia deze Belgische spits een kans geven? "Ik verdien een oproep" J K J K over Na 23 jaar trouwe dienst: "Ik voel me niet welkom op Antwerp" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Wat doet Antwerp? 'Opvallende interesse voor Gyrano Kerk' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved