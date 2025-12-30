Jan Vertonghen sluit zich aan bij José Mourinho: "Niet goed genoeg voor professioneel niveau"

Lorenz Lomme
Jan Vertonghen sluit zich aan bij José Mourinho: "Niet goed genoeg voor professioneel niveau"
Benfica bleef zondag gefrustreerd achter na een gelijkspel tegen Braga (2-2). José Mourinho liet daarbij niet na om kritiek te uiten op de scheidsrechter van dienst. Ook Jan Vertonghen reageerde, zij het op sociale media.

Vertonghen reageerde op X. De voormalige Rode Duivel, die sinds deze zomer op voetbalpensioen is, haalde maandagavond uit naar de Portugese scheidsrechters.

"De scheidsrechters in Portugal zijn niet goed genoeg voor professioneel niveau, dat is een feit", schreef hij. De Belgische recordinternational laat zich zo uit over een controversiële scheidsrechterlijke beslissing die betrekking heeft op zijn voormalige club Benfica.

Ook Mourinho is niet te spreken

Benfica zag aan het einde van de wedstrijd tegen Braga immers een doelpunt afgekeurd worden, iets waar José Mourinho het niet mee eens was. En dat liet de oefenmeester ook duidelijk merken.

"In de tweede helft bestond SC Braga niet meer; alleen Benfica stond nog op het veld. De spelers namen hun verantwoordelijkheid, kantelden de wedstrijd en wonnen met 3-2", zei de Portugese coach op de persconferentie na de partij.

Ook de club uit Lissabon zelf mengde zich in het debat door op X een filmpje te posten van het "winnende doelpunt in Braga". Benfica staat ondertussen al 10 punten in het krijt op koploper FC Porto.

