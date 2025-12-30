Tielemans verklaart superjaar Aston Villa: "Die man is ontzettend gepassioneerd"

Lorenz Lomme
Tielemans verklaart superjaar Aston Villa: "Die man is ontzettend gepassioneerd"
Youri Tielemans en Aston Villa lijken momenteel niet af te stoppen. Onze landgenoot kan terugkijken op een uitstekend 2025 en is lovend over één bepaalde pion van de club uit Birmingham.

Youri Tielemans en Aston Villa zijn aan een schitterend seizoen bezig in de Premier League. Na een mindere start zijn de Villains na elf zeges op een rij (in alle competities) opgeklommen naar de derde plaats.

Youri Tielemans ziet het vanaf de eerste rij gebeuren. Onze landgenoot werd steeds belangrijker bij de club uit Birmingham en kan zich helemaal uitleven onder coach Unai Emery. In de overwinning tegen Chelsea deelde hij een assist uit.

Tielemans is lovend over Emery

Tielemans is bij de HLN Voetbalpodcast enorm lovend over Emery, die een grote rol speelt in het succesverhaal van Villa. "Die man is ontzettend gepassioneerd over zijn job, over voetbal", klinkt het. "Hij is daar zo in detail mee bezig."

"Wij hebben het vaak over hoe lang zijn meetings duren en hoeveel we er hebben. (lacht) Maar het werkt erg goed, dan accepteer je dat. Bovendien leren we er veel uit", voegt hij toe,


"Ik heb nog nooit een tactische briefing meegemaakt die minder dan 30 minuten duurde. Hij heeft zijn analisten, maar ik denk dat hij de wedstrijd zelf ook vijf keer bekijkt. Je probeert zo goed mogelijk uit te voeren wat hij van je vraagt. Hij probeert je altijd een prikkel te geven", aldus Tielemans.

