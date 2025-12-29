Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee

Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sven Vandenbroeck wordt opnieuw onderwerp van een tuchtprocedure. Het bondsparket heeft een voorstel klaar na zijn uitspraken rond de arbitrage tijdens de wedstrijd tegen Union.

Aanleiding van het dossier

Tijdens het duel van 20 december uitte Vandenbroeck al in de rust zijn onvrede over de leiding. “We spelen met een man minder, omdat alle kleine dingen voor Union zijn”, klonk het tijdens de rust op DAZN. Na de wedstrijd bleef zijn standpunt identiek. “Union krijgt altijd de kleine voordelen.”

De uitspraken werden door het bondsparket beoordeeld als schadelijk voor het imago van de arbitrage. Het parket benadrukt dat de opmerkingen zowel tijdens als na de wedstrijd een impact hadden op de perceptie van de leiding.

Beoordeling door het bondsparket

Het bondsparket omschrijft het dossier als een “schoolvoorbeeld van hoe het niet moet en hoe de media wordt bespeeld om frustraties te ventileren.” Volgens het parket had Vandenbroeck terughoudender moeten zijn. Door dat niet te doen, werd zijn houding als deloyaal bestempeld.

Daarnaast verwijst het parket naar eerdere incidenten waarbij Vandenbroeck zijn emoties niet onder controle had. Die voorgeschiedenis wordt meegewogen in de beoordeling van het huidige dossier.

Voorstel van sanctie

Ondanks de herhaling van gelijkaardig gedrag kiest het bondsparket voor een uitgestelde straf. Het stelt een schorsing van twee wedstrijden met uitstel en een geldboete van 1.000 euro voor. De maatregel moet volgens het parket een duidelijk signaal geven.

Het parket besluit: “Om hem ervan te weerhouden in de toekomst gelijkaardige of andere inbreuken te plegen.” Daarmee wordt de nadruk gelegd op preventie.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
Union SG
Sven Vandenbroeck

Meer nieuws

SK Beveren riskeert toch sanctie voor racistische opmerking van eigen fan tegen Beerschot

SK Beveren riskeert toch sanctie voor racistische opmerking van eigen fan tegen Beerschot

19:20
"Alles wat hij moet weten": Hayen krijgt duidelijkheid bij KRC Genk

"Alles wat hij moet weten": Hayen krijgt duidelijkheid bij KRC Genk

19:00
Analist trekt duidelijke conclusie ondanks het morren van Union-fans

Analist trekt duidelijke conclusie ondanks het morren van Union-fans

16:00
Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League

Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League

18:40
2
Benito Raman pakt uit met eigen voetbalcompetitie

Benito Raman pakt uit met eigen voetbalcompetitie

18:20
Speler van Charleroi komt met pakkend eerbetoon aan Rik De Mil

Speler van Charleroi komt met pakkend eerbetoon aan Rik De Mil

18:00
Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada

Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada

17:00
4
Komt er nog een verrassing voor de promotie naar de Jupiler Pro League?

Komt er nog een verrassing voor de promotie naar de Jupiler Pro League?

17:20
1
Deze winter terug naar Anderlecht? Reden waarom Goto het wel en niet zal doen

Deze winter terug naar Anderlecht? Reden waarom Goto het wel en niet zal doen

16:30
Thuismatchen tegen laagvliegers allemaal achter de rug en dat is misschien het goede nieuws voor KV Mechelen Opinie

Thuismatchen tegen laagvliegers allemaal achter de rug en dat is misschien het goede nieuws voor KV Mechelen

15:15
📷 OFFICIEEL Charles Vanhoutte krijgt naam met ervaring als nieuwe coach bij Nice

📷 OFFICIEEL Charles Vanhoutte krijgt naam met ervaring als nieuwe coach bij Nice

14:00
Eerst hoongelach en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden Reactie

Eerst hoongelach en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden

14:40
2
Gemiste kans: 'Anderlecht grijpt naast absoluut toptalent'

Gemiste kans: 'Anderlecht grijpt naast absoluut toptalent'

15:30
Boekje open over afgesprongen transfer naar Club Brugge en weigering Rode Duivels

Boekje open over afgesprongen transfer naar Club Brugge en weigering Rode Duivels

15:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Onyedika - Bongonda - Duranville - Ngonge

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Onyedika - Bongonda - Duranville - Ngonge

13:30
Al meer dan twee maanden in de lappenmand: de terugkeer van Zeno Debast komt dichterbij

Al meer dan twee maanden in de lappenmand: de terugkeer van Zeno Debast komt dichterbij

14:20
Vertrekt hij dan toch? 'Deze week meeting gepland met Club Brugge'

Vertrekt hij dan toch? 'Deze week meeting gepland met Club Brugge'

13:30
6
"Twee slimme spelers": Vanhaezebrouck zegt wie Anderlecht zo hard mist

"Twee slimme spelers": Vanhaezebrouck zegt wie Anderlecht zo hard mist

13:00
'Sevilla grijpt naar twee Belgische opties voor wintertransfer'

'Sevilla grijpt naar twee Belgische opties voor wintertransfer'

12:40
Wat doet Antwerp? 'Opvallende interesse voor Gyrano Kerk'

Wat doet Antwerp? 'Opvallende interesse voor Gyrano Kerk'

12:00
5
RAAL wordt meer en meer paars-wit: wat kan La Louvière verwachten van Jonathan Kindermans?

RAAL wordt meer en meer paars-wit: wat kan La Louvière verwachten van Jonathan Kindermans?

11:40
1
Het rommelt in Glasgow: Schotse pers snoeihard voor Nicolas Raskin, zijn coach antwoordt meteen

Het rommelt in Glasgow: Schotse pers snoeihard voor Nicolas Raskin, zijn coach antwoordt meteen

12:20
Torino twijfelt, Napoli kijkt toe: 'Rode Duivel en voormalige Club-speler staat voor cruciale beslissing'

Torino twijfelt, Napoli kijkt toe: 'Rode Duivel en voormalige Club-speler staat voor cruciale beslissing'

11:20
Hein Vanhaezebrouck noemt de beste 'transfer' van Antwerp: "Gewoonweg indrukwekkend"

Hein Vanhaezebrouck noemt de beste 'transfer' van Antwerp: "Gewoonweg indrukwekkend"

10:30
Cristiano Ronaldo gaat waanzinnig doel "zeker" halen

Cristiano Ronaldo gaat waanzinnig doel "zeker" halen

11:00
3
Moet Rudi Garcia deze Belgische spits een kans geven? "Ik verdien een oproep"

Moet Rudi Garcia deze Belgische spits een kans geven? "Ik verdien een oproep"

10:10
RAAL heeft de knoop doorgehakt: nieuwe sportief directeur wordt ex-speler van onder meer Anderlecht en Union

RAAL heeft de knoop doorgehakt: nieuwe sportief directeur wordt ex-speler van onder meer Anderlecht en Union

08:00
Dit is waarom Ivan Leko plots een bloedlip had tijdens de topper tegen KRC Genk

Dit is waarom Ivan Leko plots een bloedlip had tijdens de topper tegen KRC Genk

09:00
Antonio Conte wil nog wat kwijt over Lukaku en De Bruyne: "Niet te onderschatten"

Antonio Conte wil nog wat kwijt over Lukaku en De Bruyne: "Niet te onderschatten"

09:30
'KAA Gent mikt op aanvoerder van nationale ploeg maar krijgt stevige concurrentie'

'KAA Gent mikt op aanvoerder van nationale ploeg maar krijgt stevige concurrentie'

08:20
2
Na twee afgekeurde goals: Charles De Ketelaere en Atalanta beleven baalavond tegen Inter

Na twee afgekeurde goals: Charles De Ketelaere en Atalanta beleven baalavond tegen Inter

08:40
1
🎥 Zet STVV de JPL op de kaart? "Verdient een Puskás-nominatie"

🎥 Zet STVV de JPL op de kaart? "Verdient een Puskás-nominatie"

07:40
1
Hein Vanhaezebrouck ziet deze twee ploegen nog uit de top zes vallen

Hein Vanhaezebrouck ziet deze twee ploegen nog uit de top zes vallen

07:00
9
Spaanse media is zwaar onder de indruk van Thibaut Courtois

Spaanse media is zwaar onder de indruk van Thibaut Courtois

07:22
Hoe Marc Wilmots Hugo Cuypers een flinke duw in de rug gaf

Hoe Marc Wilmots Hugo Cuypers een flinke duw in de rug gaf

06:30
1
Spijt van de investering in Anderlecht? Het eerlijke antwoord van Marc Coucke

Spijt van de investering in Anderlecht? Het eerlijke antwoord van Marc Coucke

22:30
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Een nieuwe prijs voor Antwerp? Dit verwacht Patrick Goots van 2026 patje teppers patje teppers over Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee Shake spier Shake spier over Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League Shake spier Shake spier over Cristiano Ronaldo gaat waanzinnig doel "zeker" halen Shake spier Shake spier over Belgische arbitrage op een dieptepunt? Jacky Mathijssen luidt de alarmbel stefje stefje over Komt er nog een verrassing voor de promotie naar de Jupiler Pro League? TIGERMANIA TIGERMANIA over Hein Vanhaezebrouck ziet deze twee ploegen nog uit de top zes vallen CringeMedia CringeMedia over Hans Vanaken ziet duidelijke favoriet voor Gouden Schoen .. .. over Vertrekt hij dan toch? 'Deze week meeting gepland met Club Brugge' bink bink over Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved