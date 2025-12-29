Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee

Sven Vandenbroeck wordt opnieuw onderwerp van een tuchtprocedure. Het bondsparket heeft een voorstel klaar na zijn uitspraken rond de arbitrage tijdens de wedstrijd tegen Union.

Aanleiding van het dossier

Tijdens het duel van 20 december uitte Vandenbroeck al in de rust zijn onvrede over de leiding. “We spelen met een man minder, omdat alle kleine dingen voor Union zijn”, klonk het tijdens de rust op DAZN. Na de wedstrijd bleef zijn standpunt identiek. “Union krijgt altijd de kleine voordelen.”

De uitspraken werden door het bondsparket beoordeeld als schadelijk voor het imago van de arbitrage. Het parket benadrukt dat de opmerkingen zowel tijdens als na de wedstrijd een impact hadden op de perceptie van de leiding.

Beoordeling door het bondsparket

Het bondsparket omschrijft het dossier als een “schoolvoorbeeld van hoe het niet moet en hoe de media wordt bespeeld om frustraties te ventileren.” Volgens het parket had Vandenbroeck terughoudender moeten zijn. Door dat niet te doen, werd zijn houding als deloyaal bestempeld.

Daarnaast verwijst het parket naar eerdere incidenten waarbij Vandenbroeck zijn emoties niet onder controle had. Die voorgeschiedenis wordt meegewogen in de beoordeling van het huidige dossier.

Voorstel van sanctie

Ondanks de herhaling van gelijkaardig gedrag kiest het bondsparket voor een uitgestelde straf. Het stelt een schorsing van twee wedstrijden met uitstel en een geldboete van 1.000 euro voor. De maatregel moet volgens het parket een duidelijk signaal geven.





Het parket besluit: “Om hem ervan te weerhouden in de toekomst gelijkaardige of andere inbreuken te plegen.” Daarmee wordt de nadruk gelegd op preventie.