Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Bongonda - Duranville - Ngonge

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 29/12 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Bongonda - Duranville - Ngonge

'Sevilla grijpt naar twee Belgische opties voor wintertransfer'

Voor de wintermercato worden twee Belgische profielen naar voren geschoven als mogelijke versterking bij FC Sevilla. Het gaat om spelers met uiteenlopende achtergronden en ontwikkelingsniveaus. (Lees meer)

Torino twijfelt, Napoli kijkt toe: 'Rode Duivel en voormalige Club-speler staat voor cruciale beslissing'

Cyril Ngonge heeft zijn basisplaats bij Torino verloren. Een vertrek zou al deze winter overwogen kunnen worden. (Lees meer)