Vertrekt hij dan toch? 'Deze week meeting gepland met Club Brugge'

Galatasaray richt zich in de wintermercato op een versterking voor het middenveld. De club schuift daarbij vooral één naam nadrukkelijk naar voren: Raphael Onyedika.

Galatasaray heeft voor de winterperiode een aanzienlijk deel van het budget gereserveerd voor een nieuwe middenvelder. De club wil een speler aantrekken die zowel fysiek sterk als loopvermogen heeft. De medische risico’s bij Lemina en İlkay versterken de noodzaak om deze positie te versterken.

Ederson-piste wordt complex

Aanvankelijk stond Ederson van Atalanta bovenaan de lijst. De Italiaanse club wil echter geen beslissing nemen voordat de laatste twee Champions League‑duels zijn gespeeld, zo meldt Fanatik. Daarnaast hanteert Atalanta een hoge vraagprijs, waardoor de haalbaarheid van deze optie sterk is afgenomen. Het zou om 40 miljoen euro als minimum gaan.

Onyedika komt opnieuw in beeld

Door de beperkte vooruitgang in het dossier‑Ederson verschuift de aandacht naar Raphael Onyedika van Club Brugge. De 24‑jarige middenvelder speelde dit seizoen al meer dan twintig wedstrijden in alle competities en leverde meerdere doelpunten en een assist. Zijn profiel sluit aan bij de behoefte aan intensiteit en duelkracht.

Galatasaray plant volgens het Turkse medium deze week een gesprek met Club Brugge om de voorwaarden te bespreken. De Belgische club nam Onyedika in 2022 over voor 9,5 miljoen euro en vroeg afgelopen zomer 25 miljoen euro bij interesse van andere clubs. Galatasaray wil dit bedrag in de onderhandelingen stevig verlagen.



Voor Galatasaray vormt Onyedika een realistische en sportief passende optie. Zijn leeftijd, speelstijl en beschikbaarheid maken hem een prioritaire kandidaat. De komende gesprekken moeten duidelijk maken of een akkoord haalbaar is binnen het voorziene budget.