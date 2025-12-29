'Sevilla grijpt naar twee Belgische opties voor wintertransfer'

'Sevilla grijpt naar twee Belgische opties voor wintertransfer'
Foto: © photonews

Voor de wintermercato worden twee Belgische profielen naar voren geschoven als mogelijke versterking bij FC Sevilla. Het gaat om spelers met uiteenlopende achtergronden en ontwikkelingsniveaus.

Optie 1: Théo Bongonda

Théo Bongonda komt in beeld omdat zijn club bereid zou zijn mee te werken aan een vertrek, zo meldt Estadio Deportivo. Spartak Moskou zou hem in januari laten uitstromen zonder financiële compensatie, vooral om loonlast te verminderen.

De flankaanvaller verzamelde in Rusland slechts beperkte speelminuten, ondanks de transfersom die drie seizoenen geleden werd betaald. Met een contract tot 2027 en ervaring in meerdere competities geldt hij als een directe en kostenvrije optie. Zijn recente prestaties op internationaal niveau tonen dat hij competitief blijft.

De speler is dertig jaar en heeft ervaring in zowel Spanje als België. Zijn beperkte inzetbaarheid in Rusland maakt een overstap logisch voor alle partijen. Door zijn status als international en zijn recente vorm op een groot toernooi blijft hij een kandidaat die onmiddellijk inzetbaar is. De combinatie van beschikbaarheid en lage instapkost maakt hem een marktgerichte opportuniteit.

Optie 2: Julien Duranville

Julien Duranville vertegenwoordigt een totaal ander profiel. De jonge rechtsvoetige flankspeler, opgeleid bij Anderlecht, werd door Borussia Dortmund op jonge leeftijd overgenomen. Ondanks zijn potentieel komt hij dit seizoen nauwelijks aan spelen toe en verzamelt hij vooral minuten bij het tweede elftal. Alle betrokken partijen zouden openstaan voor een tijdelijke oplossing om zijn ontwikkeling te versnellen.


De negentienjarige aanvaller staat bekend om zijn voorkeur om vanaf links naar binnen te komen. Zijn transferwaarde en leeftijd maken hem een investering op middellange termijn. Een uitleenbeurt moet hem opnieuw ritme en zichtbaarheid geven. Zijn eerdere debuut bij de Belgische nationale ploeg onderstreept dat zijn potentieel nog steeds aanwezig is.

