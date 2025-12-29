'OH Leuven heeft nieuwe doelman met verleden bij Club Brugge op het oog'

OH Leuven bereidt zich voor op mogelijke wijzigingen onder de lat. De club houdt rekening met een vertrek van Tobe Leysen en onderzoekt daarom alternatieven voor de nabije toekomst.

Situatie rond Tobe Leysen

De wintermercato kan bepalend worden voor de doelman. Leysen wordt al langer gelinkt aan een transfer en een vertrek in januari blijft een reële mogelijkheid. Mocht dat niet gebeuren, dan lijkt een overstap in de zomer bijzonder waarschijnlijk.

OHL beseft dat maar al te goed en houdt rekening met beide scenario’s. De club wil vermijden dat een vertrek van Leysen onverwacht tot een vacuüm leidt en bekijkt daarom meerdere profielen.

Een van de namen die genoemd wordt, is die van Kiany Vroman, momenteel actief bij Lierse in de Challenger Pro League, zo meldt Het Nieuwsblad. De 21‑jarige doelman geldt als een optie die door OHL wordt overwogen.

Vroman doorliep de volledige jeugdopleiding van Club Brugge, maar verliet de club afgelopen zomer zonder transfervergoeding. Zijn overstap naar Lierse bood hem de kans om zich op professioneel niveau te tonen.

Prestaties bij Lierse

Bij Lierse veroverde Vroman snel een basisplaats. Hij stond dit seizoen al dertien competitiewedstrijden onder de lat. In zeven daarvan hield hij de nul, wat hem tot de best presterende doelman in de reeks maakt.





Zijn profiel wordt omschreven als modern: comfortabel met beide voeten, explosief in zijn acties en proactief in zijn positionering. Deze eigenschappen maken hem aantrekkelijk voor clubs die een meevoetballende doelman zoeken.