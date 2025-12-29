Torino twijfelt, Napoli kijkt toe: 'Rode Duivel en voormalige Club-speler staat voor cruciale beslissing'

Cyril Ngonge heeft zijn basisplaats bij Torino verloren. Een vertrek zou al deze winter overwogen kunnen worden.

Afgelopen zomer leende Napoli Cyril Ngonge uit aan Torino. Ondanks een transfer van 20 miljoen euro twee jaar geleden kon onze landgenoot bij de regerende Italiaanse kampioen moeilijk aanspraak maken op een basisplaats. En dat zou er met de komst van Noa Lang op zijn positie ook niet beter op worden.

Ngonge trok dus naar Torino om speelminuten te vergaren. Dat lukte ook: in enkele weken tijd speelde hij al meer dan in het volledige vorige seizoen. Zijn statistieken blijven echter mager: één doelpunt en één assist als tweede aanvaller.

Op weg naar een derde club in de Serie A?

Aan het einde van de herfst verloor hij daardoor geleidelijk zijn basisplaats. De 25-jarige Brusselaar begon de laatste vijf competitiewedstrijden op de bank en mocht steeds later invallen.

Torino bedong bij Napoli een aankoopoptie, maar het lijkt er niet op dat die binnenkort gelicht zal worden. Sterker nog: het is niet uitgesloten dat de voormalige belofte van Club Brugge al vóór het einde van het seizoen vertrekt.

De Italiaanse journalist Nicolò Schira stelt zelfs dat Cyril Ngonge in januari al andere oorden zou kunnen opzoeken, zes maanden voor het einde van zijn uitleenbeurt. Met als doel opnieuw vertrouwen te tanken bij een ploeg waar hij kan aanknopen met het niveau dat hij haalde bij Hellas Verona, bij zijn eerste stappen in de Serie A.



