'Anderlecht heeft prijskaartje voor Angulo, maar in Ecuador verwachten ze veel meer'

RSC Anderlecht bereidt zich voor op een mogelijke toptransfer van Nilson Angulo. Zowel in België als in Ecuador wordt gespeculeerd over het prijskaartje dat de club zal hanteren.

Transfersom en verwachtingen

Anderlecht mikt volgens recente berichtgeving op een bedrag tussen 20 en 25 miljoen euro. De club ziet Angulo als een van de meest waardevolle spelers van de kern en wil pas luisteren wanneer een bod in die vork valt.

In Ecuador wordt echter een hogere som genoemd. Bij Bolavip wordt gesproken over een mogelijke verkoop tussen 30 en 35 miljoen euro, wat aansluit bij eerdere Zuid-Amerikaanse berichtgeving over de huidige waarde van de speler.

De sterke prestaties van Angulo versterken de verwachting dat een recordtransfer mogelijk is. Hij speelde dit seizoen meer dan 2.100 minuten, verspreid over 25 wedstrijden, en noteerde 5 doelpunten en 8 assists. Zijn constante beschikbaarheid maakt hem een vaste waarde in de ploeg.

Bij RTL Sports benadrukten analisten al dat Angulo vooral rustig moet blijven en defensief progressie moet tonen. Volgens hen kan zijn huidige niveau nog verder groeien, ondanks zijn recente doorbraak.

Nationale ploeg

De vooruitgang van Angulo leverde hem een plaats op bij de nationale ploeg van Ecuador. Zijn prestaties in België worden gezien als een opstap naar een grotere competitie. De clubleiding van Anderlecht voelt geen druk om snel te verkopen en wacht mogelijk tot na het WK om maximale waarde te realiseren.





Zijn officiële marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt momenteel 7 miljoen euro, maar die wordt niet als richtlijn gebruikt. Zowel Belgische als Ecuadoriaanse bronnen gaan ervan uit dat een transfer slechts aan de orde is wanneer een club bereid is een veelvoud daarvan te betalen.