Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel

Lorenz Lomme
| Reageer


Club Brugge is tot op één punt genaderd van Union. Blauw-Zwart zette onder nieuwe coach Ivan Leko een goede reeks neer en wil dit seizoen opnieuw de titel veroveren. Vorig seizoen was die voor de Brusselaars.

Union zette de Champions’ Play-offs vorig seizoen helemaal naar zijn hand door te gaan winnen op het veld van Club Brugge. Het werd toen 0-1 voor de bezoekers, na een knappe goal van Alessio Castro-Montes. 

Union sprong zo naar de leiding en gaf die niet meer af. Niet veel later mocht het ook de eerste titel sinds lang vieren. Analist en voormalig voetballer Frank Boeckx herinnert zich die wedstrijd nog goed bij de HLN Voetbalpodcast.

Zege bij Club Brugge was het kantelpunt

"Na die match had ik het gevoel: ‘Nu gaat het gebeuren. Union gaat kampioen spelen’", aldus Boeckx. "Het was het kantelmoment. Ik herinner me dat het kwalitatief niet de beste match was, maar het was wel eentje waar veel spanning en stress op stond. En eentje met een fantastisch doelpunt."

Journalist Niels Poissonnier was onder de indruk. "We mogen het eigenlijk niet normaal vinden", denkt hij. "Als je er bij stilstaat dat ze vijf jaar geleden nog in tweede klasse speelden... Elk seizoen hebben ze verbaasd. Telkens doen ze het met andere hoofdfiguren, met een andere trainer."


Union wil dit seizoen zijn titel verlengen, maar zit de laatste tijd in een dipje. De voorsprong op Club Brugge werd kleiner, waardoor de titelstrijd helemaal openligt. Union herneemt op 14 januari met een bekerduel tegen Dender (uit). Drie dagen later ontvangt het KV Mechelen in de Jupiler Pro League. Club Brugge trekt in de beker naar Charleroi, om drie dagen later La Louvière te ontvangen in de competitie.

Club Brugge
Union SG
Frank Boeckx

09:00
08:41
08:20
1
07:00
07:40
06:15
07:20
23:30
23:00
3
06:30
22:30
22:30
22:00
19:40
21:40
21:00
2
18:40
11
20:40
3
21:20
20:20
16:00
20:00
17:40
7
19:00
19:20
6
18:20
18:00
17:00
8
17:20
1
16:30
15:15
15:00
14:00
14:40
4
13:30
10
15:30

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

