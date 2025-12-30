Belangrijke stage én wintermercato op komst voor KAA Gent: "Sam Baro, je hebt maar één taak"

KAA Gent sloot het jaar 2025 af met een deugddoende overwinning tegen KVC Westerlo. Door de 2-0 tegen de Westelse Kemphanen staan ze nu op een achtste plaats in het klassement, op amper één puntje van de top-6 en de Champions' Play-offs. Rest de vraag: wat nu?

De voorbije seizoenen greep KAA Gent verschillende keren naast de Champions' Play-offs, maar wisten ze de via de Europe Play-offs alsnog een Europees ticket voor de Conference League af te dwingen. Vorig seizoen was het anders.

Toen haalden ze nipt de top-6, maar waren ze in de Champions' Play-offs eerder kanonnenvoer voor de topploegen en haalden ze een laagterecord in de play-offs. En dus is de vraag wat ze dit jaar gaan kunnen vermogen in het voorjaar.

Rik De Mil is nog maar een paar weken actief bij KAA Gent, maar heeft ondertussen wel zijn eerste zege beet bij De Buffalo's. En zo hadden de supporters eindelijk nog eens reden tot juichen in het eigen stadion na de wedstrijd.

De coach zelf? Die was ook tevreden met wat hij allemaal had gezien van zijn spelers. "Ik heb veel positieve dingen gezien", was hij optimistisch. "Maar er zijn ook nog veel werkpunten die we op stage versneld gaan aanpakken."

Werk aan de winkel voor KAA Gent

Op verschillende gebieden is er dan ook werk aan de winkel. Te beginnen op fysiek vlak. "Er is veel op intensiteit getraind bij KAA Gent, maar de basis is te klein", prikte hij toch een paar ballonnetjes door van de voorbije maanden.



"Aan die basis gaan we werken. Daarvoor is het goed dat er een stage komt, maar ook voor de stage gaan we al aan de slag. De spelers zijn een weekje vrij, maar moeten in dat weekje wel al wat fysiek werk verrichten."

Rik De Mil kent de werkpunten na eerste analyse

Iedereen kreeg dus een programma mee naar huis om tijdens de feestdagen toch aan zijn basis te werken. De stage zal dan gebruikt worden om verder aan die basis te werken, zodat Gent in 2026 het voetbal dat ze brengen de volle 90 minuten kunnen brengen.

En dan is er ook nog het mentale werk. Een wedstrijd sneller doodmaken en een wedstrijd durven doodmaken? Dat zijn ook zaken die op het verlanglijstje staan. "Maar ook afzien en dan een wedstrijd winnen kan belangrijk zijn."

"We hebben nog veel stappen te zetten. We hadden de match sneller kunnen doodmaken, maar het is ook een mentaal verhaal. We mogen niet achteruitkruipen en moeten ons voetbal durven blijven brengen", aldus nog De Mil.

Want de doelstelling is - zoals steeds - play-off 1. "Maar daarvoor moeten we nog beter worden als we die ambitie willen hebben." En dan is ook meteen de extra vraag: kan de huidige kern dat brengen, of moeten er versterkingen bij komen?

Doelstellingen zijn duidelijk voor Buffalo's

Rik De Mil zelf wilde niet te luid om versterkingen roepen, maar gaat in gesprek met Sam Baro & co. En door de zware blessure van Matisse Samoise moet er mogelijk sowieso al achteraan iets gaan bijkomen voor de komende maanden.

Als het van de supporters afhangt, moet er veel versterking bij gaan komen. Zij waren niet te spreken over de wedstrijd tegen KVC Westerlo. De puntjes pakken is één ding, maar de manier waarop was iets helemaal anders. En dus is er ook een duidelijke oproep richting Sam Baro.

Wat een slechte match, 3 punten en daarmee is alles wel gezegd. @SamBaro123 je hebt maar 1 taak, voor het eerst sinds de overname zorgen voor een transferperiode waarin we ons niet verzwakken maar voor het eerst versterken. Met deze kern is POIII realistischer dan POI #GNTWES — Kenny Sergeant (@KennySergeant) December 27, 2025

We winnen een partijtje potje stamp en daarmee is alles wel gezegd.

Wat was dat voor een geklungel in de tweede helft. Gelukkig was Westerlo nog zwakker. Zéér veel werk aan de winkel. #gntwes — Marnix Demil (@DemilMarnix) December 27, 2025

Naar wat voor 2de helft heb ik zitten kijken? Nonchalant, geen druk meer, inzakken, alles achteruit en dan Roef met lange bal en duel verliezen. #GNTWES — Blauwe Piste (@DeLetter_N) December 27, 2025