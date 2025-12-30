Analyse Belangrijke stage én wintermercato op komst voor KAA Gent: "Sam Baro, je hebt maar één taak"

Belangrijke stage én wintermercato op komst voor KAA Gent: "Sam Baro, je hebt maar één taak"
Foto: © photonews
Word fan van KAA Gent! 1883

KAA Gent sloot het jaar 2025 af met een deugddoende overwinning tegen KVC Westerlo. Door de 2-0 tegen de Westelse Kemphanen staan ze nu op een achtste plaats in het klassement, op amper één puntje van de top-6 en de Champions' Play-offs. Rest de vraag: wat nu?

De voorbije seizoenen greep KAA Gent verschillende keren naast de Champions' Play-offs, maar wisten ze de via de Europe Play-offs alsnog een Europees ticket voor de Conference League af te dwingen. Vorig seizoen was het anders.

Toen haalden ze nipt de top-6, maar waren ze in de Champions' Play-offs eerder kanonnenvoer voor de topploegen en haalden ze een laagterecord in de play-offs. En dus is de vraag wat ze dit jaar gaan kunnen vermogen in het voorjaar.

Rik De Mil is nog maar een paar weken actief bij KAA Gent, maar heeft ondertussen wel zijn eerste zege beet bij De Buffalo's. En zo hadden de supporters eindelijk nog eens reden tot juichen in het eigen stadion na de wedstrijd.

De coach zelf? Die was ook tevreden met wat hij allemaal had gezien van zijn spelers. "Ik heb veel positieve dingen gezien", was hij optimistisch. "Maar er zijn ook nog veel werkpunten die we op stage versneld gaan aanpakken."

Werk aan de winkel voor KAA Gent

Op verschillende gebieden is er dan ook werk aan de winkel. Te beginnen op fysiek vlak. "Er is veel op intensiteit getraind bij KAA Gent, maar de basis is te klein", prikte hij toch een paar ballonnetjes door van de voorbije maanden.

Lees ook... KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil

"Aan die basis gaan we werken. Daarvoor is het goed dat er een stage komt, maar ook voor de stage gaan we al aan de slag. De spelers zijn een weekje vrij, maar moeten in dat weekje wel al wat fysiek werk verrichten."

Rik De Mil kent de werkpunten na eerste analyse

Iedereen kreeg dus een programma mee naar huis om tijdens de feestdagen toch aan zijn basis te werken. De stage zal dan gebruikt worden om verder aan die basis te werken, zodat Gent in 2026 het voetbal dat ze brengen de volle 90 minuten kunnen brengen.

En dan is er ook nog het mentale werk. Een wedstrijd sneller doodmaken en een wedstrijd durven doodmaken? Dat zijn ook zaken die op het verlanglijstje staan. "Maar ook afzien en dan een wedstrijd winnen kan belangrijk zijn."

"We hebben nog veel stappen te zetten. We hadden de match sneller kunnen doodmaken, maar het is ook een mentaal verhaal. We mogen niet achteruitkruipen en moeten ons voetbal durven blijven brengen", aldus nog De Mil.

Want de doelstelling is - zoals steeds - play-off 1. "Maar daarvoor moeten we nog beter worden als we die ambitie willen hebben." En dan is ook meteen de extra vraag: kan de huidige kern dat brengen, of moeten er versterkingen bij komen?

Doelstellingen zijn duidelijk voor Buffalo's

Rik De Mil zelf wilde niet te luid om versterkingen roepen, maar gaat in gesprek met Sam Baro & co. En door de zware blessure van Matisse Samoise moet er mogelijk sowieso al achteraan iets gaan bijkomen voor de komende maanden.

Als het van de supporters afhangt, moet er veel versterking bij gaan komen. Zij waren niet te spreken over de wedstrijd tegen KVC Westerlo. De puntjes pakken is één ding, maar de manier waarop was iets helemaal anders. En dus is er ook een duidelijke oproep richting Sam Baro.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Rik De Mil

Meer nieuws

Joseph Oosting looft Antwerp-duo: "Een heel dodelijk koppel"

Joseph Oosting looft Antwerp-duo: "Een heel dodelijk koppel"

12:00
KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil

KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil

21:00
2
Deze Rode Duivel maakt zéér grote indruk: "Hij is iets tussen Modric en Kroos"

Deze Rode Duivel maakt zéér grote indruk: "Hij is iets tussen Modric en Kroos"

11:20
'Real Madrid denkt aan de toekomst: dit is de mogelijke opvolger van Thibaut Courtois'

'Real Madrid denkt aan de toekomst: dit is de mogelijke opvolger van Thibaut Courtois'

11:00
Infantino legt criticasters het zwijgen op: "Zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn"

Infantino legt criticasters het zwijgen op: "Zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn"

10:30
5
Ex-collega Kompany waarschuwt: "Als je onder Vincent wil werken..."

Ex-collega Kompany waarschuwt: "Als je onder Vincent wil werken..."

10:00
Dit is waarom Youri Tielemans destijds voor Aston Villa koos

Dit is waarom Youri Tielemans destijds voor Aston Villa koos

09:30
'Hannes Delcroix (ex-Anderlecht) lijkt opvallende transfer te gaan maken'

'Hannes Delcroix (ex-Anderlecht) lijkt opvallende transfer te gaan maken'

09:00
Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor"

Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor"

08:20
11
Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel

Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel

08:00
5
Jan Vertonghen sluit zich aan bij José Mourinho: "Niet goed genoeg voor professioneel niveau"

Jan Vertonghen sluit zich aan bij José Mourinho: "Niet goed genoeg voor professioneel niveau"

08:41
Tielemans verklaart superjaar Aston Villa: "Die man is ontzettend gepassioneerd"

Tielemans verklaart superjaar Aston Villa: "Die man is ontzettend gepassioneerd"

07:40
Dit zeggen Genk-spelers over hun nieuwe coach Nicky Hayen

Dit zeggen Genk-spelers over hun nieuwe coach Nicky Hayen

06:15
'Antwerp krijgt concurrentie uit Jupiler Pro League voor centrale verdediger'

'Antwerp krijgt concurrentie uit Jupiler Pro League voor centrale verdediger'

07:00
'Noa Lang krijgt geen goed nieuws te horen bij Napoli'

'Noa Lang krijgt geen goed nieuws te horen bij Napoli'

06:30
1
Afrika Cup: ex-speler van Club Brugge stuurt Hugo Broos naar de volgende ronde met onbegrijpelijk handspel

Afrika Cup: ex-speler van Club Brugge stuurt Hugo Broos naar de volgende ronde met onbegrijpelijk handspel

07:20
KVC Westerlo sakkert: "Belachelijke beslissing"

KVC Westerlo sakkert: "Belachelijke beslissing"

23:30
Akkoord? Philippe Albert haalt zijn top drie van trainers in JPL boven

Akkoord? Philippe Albert haalt zijn top drie van trainers in JPL boven

23:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Vroman - Angulo - Onyedika - Bongonda - Duranville - Ngonge

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Vroman - Angulo - Onyedika - Bongonda - Duranville - Ngonge

22:30
'OH Leuven heeft nieuwe doelman met verleden bij Club Brugge op het oog'

'OH Leuven heeft nieuwe doelman met verleden bij Club Brugge op het oog'

22:30
La Louvière bevestigt de komst van Kindermans... maar niet als sportief directeur

La Louvière bevestigt de komst van Kindermans... maar niet als sportief directeur

22:00
'Vier ploegen uit Premier League jagen op Fernandez-Pardo'

'Vier ploegen uit Premier League jagen op Fernandez-Pardo'

21:20
'Anderlecht heeft prijskaartje voor Angulo, maar in Ecuador verwachten ze veel meer'

'Anderlecht heeft prijskaartje voor Angulo, maar in Ecuador verwachten ze veel meer'

21:40
1
Vanhaezebrouck laat zich uit over de titelkansen van STVV

Vanhaezebrouck laat zich uit over de titelkansen van STVV

20:20
De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026

De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026

20:40
3
"Dan teken ik meteen": Coosemans laat er geen gras over groeien

"Dan teken ik meteen": Coosemans laat er geen gras over groeien

20:00
Penalty voor KRC Genk tegen Club Brugge? Lardot zegt hoe het zit

Penalty voor KRC Genk tegen Club Brugge? Lardot zegt hoe het zit

19:40
4
"Alles wat hij moet weten": Hayen krijgt duidelijkheid bij KRC Genk

"Alles wat hij moet weten": Hayen krijgt duidelijkheid bij KRC Genk

19:00
Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League

Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League

18:40
11
Benito Raman pakt uit met eigen voetbalcompetitie

Benito Raman pakt uit met eigen voetbalcompetitie

18:20
SK Beveren riskeert toch sanctie voor racistische opmerking van eigen fan tegen Beerschot

SK Beveren riskeert toch sanctie voor racistische opmerking van eigen fan tegen Beerschot

19:20
6
Speler van Charleroi komt met pakkend eerbetoon aan Rik De Mil

Speler van Charleroi komt met pakkend eerbetoon aan Rik De Mil

18:00
Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee

Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee

17:40
9
Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada

Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada

17:00
9
Komt er nog een verrassing voor de promotie naar de Jupiler Pro League?

Komt er nog een verrassing voor de promotie naar de Jupiler Pro League?

17:20
1
Deze winter terug naar Anderlecht? Reden waarom Goto het wel en niet zal doen

Deze winter terug naar Anderlecht? Reden waarom Goto het wel en niet zal doen

16:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Vermeiren Willy Vermeiren Willy over 'Anderlecht verliest transferstrijd: Club Brugge in polepositie voor Dortmund-aanvaller' Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over 'Anderlecht heeft prijskaartje voor Angulo, maar in Ecuador verwachten ze veel meer' pief pief over Penalty voor KRC Genk tegen Club Brugge? Lardot zegt hoe het zit BFL BFL over Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel Bemmer Bemmer over Infantino legt criticasters het zwijgen op: "Zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn" RememberLierse RememberLierse over Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Eerst hoongelacht en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden Blackadder Blackadder over Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over 'Noa Lang krijgt geen goed nieuws te horen bij Napoli' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved