Akkoord? Philippe Albert haalt zijn top drie van trainers in JPL boven

De winterstop is een feit in de Jupiler Pro League. Analist Philippe Albert haalt zijn top drie van trainers tot dusver naar boven.

Albert noemt Wouter Vrancken als nummer één naar boven. “Hij levert bij Sint‑Truiden uitstekend werk op een bijzonder hoog niveau”, klinkt het in La Capitale Volgens hem moet rekening worden gehouden met de Limburgse ploeg in de strijd om Play‑off 1. Albert wijst erop dat Vrancken zich na moeilijke momenten sterk heeft herpakt.

Daarnaast wil hij ook aandacht geven aan Fred Taquin. “Hij heeft de negatieve start na twee nederlagen omgebogen en doet het zeer goed.” De trainer van La Louvière krijgt lof voor het herstellen van de situatie en het neerzetten van stabiele prestaties.

Hasi vervolledigt de top drie

Als derde naam schuift Albert Besnik Hasi naar voren. Hij stond even onder druk maar heeft de ploeg opnieuw op de rails gekregen.” Albert benadrukt dat de spelersgroep duidelijk achter hem staat, verwijzend naar de tweede helft op Antwerp. Hij merkt op dat de wissels van Hasi vaak het gewenste effect hebben.

Constante lijn in de prestaties

De drie genoemde trainers vallen volgens Albert op door hun vermogen om hun teams te stabiliseren. De combinatie van herstelvermogen, duidelijke keuzes en resultaatgericht werken vormt de rode draad in zijn analyse.

Lees ook... Deze winter terug naar Anderlecht? Reden waarom Goto het wel en niet zal doen›

De prestaties van de drie coaches hebben volgens Albert een directe invloed op de competitieve positie van hun teams. Hun aanpak zorgt ervoor dat hun ploegen structureel meedraaien in de bovenste regionen of hun ambities waarmaken.