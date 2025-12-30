KAA Gent, Club Brugge en STVV halen uit, maar we houden ook de Kerk in het midden

Het jaar 2025 eindigde met een spectaculaire laatste speeldag van de competitie. Hier is dan ook meteen ons laatste elftal van het jaar!

Doelman

Zonder Delavallée zou Charleroi misschien met één punt in plaats van drie het Lotto Park hebben verlaten, maar de Carolo-keeper moet zijn plaats in ons elftal nipt afstaan aan Nacho Miras. De keeper van KV Mechelen heeft met een geweldige prestatie een nederlaag voor De Kakkers thuis tegen Dender weten te vermijden.

Verdedigers

Door een doelpunt van de lijn te redden en zelf de 2-0 te scoren voor KAA Gent, heeft Maksim Paskotsi een plek in het laatste elftal van het jaar 2025 verzekerd. Naast hem plaatsen we de zeer solide Shogo Taniguchi, die een uitstekend duel speelde met Sint-Truiden op het veld van Standard.

Bryan Gonçalves speelde een uitstekende wedstrijd met Dender, zowel in verdedigend opzicht als door erg gevaarlijk te zijn bij stilstaande fases; hij gaf de assist voor het enige doelpunt van zijn team. Hij is onze keuze als linksback, terwijl Matisse Samoise aan de rechterkant ook een assist gaf en opnieuw erg goed was... wat zijn ernstige blessure nog triester maakt.

Middenveld

De overwinning van Charleroi op Anderlecht is voor een groot deel te danken aan hoe Etienne Camara de overhand kreeg op zijn tegenstanders en het eerste doelpunt voor zijn team maakte. Hugo Vetlesen, die een schitterend doelpunt scoorde (net als Nielsen, die het middenveld zou hebben aangevuld zonder de nederlaag van Standard), droeg veel bij aan de spectaculaire overwinning van Club Brugge tegen Genk.





Tot slot, om ons onverwachte trio op het middenveld te vervolledigen, vermelden we de zeer goede prestatie van Pieter Gerkens met Cercle Brugge, die Union belette het jaar goed af te sluiten. Hij toonde zo alweer zijn waarde voor De Vereniging.

Aanval

Drie assists om 2025 mee af te sluiten: Christos Tzolis bevestigt nogmaals dat hij een van de grote heren van Club Brugge is dit seizoen en hij is dan ook onmisbaar in ons elftal. Aan de andere kant plaatsen we Gyrano Kerk die doorzet: na zijn spectaculaire wedstrijd tegen Anderlecht, was hij beslissend doelpuntenmaker voor Antwerp tegen Zulte Waregem, en hij zal een van de mannen zijn om te volgen in 2026.

Tot slot, in de spits? Wie anders dan Keisuke Goto: de aanvaller die door Anderlecht is uitgeleend, maakte opnieuw een twee doelpunten op Sclessin en is een van de grote verrassingen van deze eerste seizoenshelft. De Japanner zal waarschijnlijk niet terugkeren naar Neerpede, maar is precies wat de Mauves missen.

Ons elftal: