Analyse KAA Gent, Club Brugge en STVV halen uit, maar we houden ook de Kerk in het midden

KAA Gent, Club Brugge en STVV halen uit, maar we houden ook de Kerk in het midden
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het jaar 2025 eindigde met een spectaculaire laatste speeldag van de competitie. Hier is dan ook meteen ons laatste elftal van het jaar!

Doelman

Zonder Delavallée zou Charleroi misschien met één punt in plaats van drie het Lotto Park hebben verlaten, maar de Carolo-keeper moet zijn plaats in ons elftal nipt afstaan aan Nacho Miras. De keeper van KV Mechelen heeft met een geweldige prestatie een nederlaag voor De Kakkers thuis tegen Dender weten te vermijden.

Verdedigers

Door een doelpunt van de lijn te redden en zelf de 2-0 te scoren voor KAA Gent, heeft Maksim Paskotsi een plek in het laatste elftal van het jaar 2025 verzekerd. Naast hem plaatsen we de zeer solide Shogo Taniguchi, die een uitstekend duel speelde met Sint-Truiden op het veld van Standard.

Bryan Gonçalves speelde een uitstekende wedstrijd met Dender, zowel in verdedigend opzicht als door erg gevaarlijk te zijn bij stilstaande fases; hij gaf de assist voor het enige doelpunt van zijn team. Hij is onze keuze als linksback, terwijl Matisse Samoise aan de rechterkant ook een assist gaf en opnieuw erg goed was... wat zijn ernstige blessure nog triester maakt.

Middenveld

De overwinning van Charleroi op Anderlecht is voor een groot deel te danken aan hoe Etienne Camara de overhand kreeg op zijn tegenstanders en het eerste doelpunt voor zijn team maakte. Hugo Vetlesen, die een schitterend doelpunt scoorde (net als Nielsen, die het middenveld zou hebben aangevuld zonder de nederlaag van Standard), droeg veel bij aan de spectaculaire overwinning van Club Brugge tegen Genk.

Tot slot, om ons onverwachte trio op het middenveld te vervolledigen, vermelden we de zeer goede prestatie van Pieter Gerkens met Cercle Brugge, die Union belette het jaar goed af te sluiten. Hij toonde zo alweer zijn waarde voor De Vereniging.

Aanval

Drie assists om 2025 mee af te sluiten: Christos Tzolis bevestigt nogmaals dat hij een van de grote heren van Club Brugge is dit seizoen en hij is dan ook onmisbaar in ons elftal. Aan de andere kant plaatsen we Gyrano Kerk die doorzet: na zijn spectaculaire wedstrijd tegen Anderlecht, was hij beslissend doelpuntenmaker voor Antwerp tegen Zulte Waregem, en hij zal een van de mannen zijn om te volgen in 2026.

Tot slot, in de spits? Wie anders dan Keisuke Goto: de aanvaller die door Anderlecht is uitgeleend, maakte opnieuw een twee doelpunten op Sclessin en is een van de grote verrassingen van deze eerste seizoenshelft. De Japanner zal waarschijnlijk niet terugkeren naar Neerpede, maar is precies wat de Mauves missen.

Ons elftal:

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Charleroi
Christos Tzolis
Keisuke Goto
Gyrano Kerk

Meer nieuws

'Club Brugge krijgt nieuwe kans om verdediger binnen te halen'

'Club Brugge krijgt nieuwe kans om verdediger binnen te halen'

16:30
Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken?

Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken?

16:00
2
Patrick Goots spreekt klare taal over de drie trainerswissels bij Antwerp

Patrick Goots spreekt klare taal over de drie trainerswissels bij Antwerp

14:20
"Grote moeite mee": Club Brugge ligt ook bij diehard fan onder vuur

"Grote moeite mee": Club Brugge ligt ook bij diehard fan onder vuur

13:30
1
Joseph Oosting looft Antwerp-duo: "Een heel dodelijk koppel"

Joseph Oosting looft Antwerp-duo: "Een heel dodelijk koppel"

12:00
Een van de grootste hangijzers: horen beloftenploegen thuis in 1B?

Een van de grootste hangijzers: horen beloftenploegen thuis in 1B?

14:00
11
Belangrijke stage én wintermercato op komst voor KAA Gent: "Sam Baro, je hebt maar één taak" Analyse

Belangrijke stage én wintermercato op komst voor KAA Gent: "Sam Baro, je hebt maar één taak"

11:40
Moest Westerlo penalty krijgen tegen KAA Gent? Lardot zet puntjes op de i

Moest Westerlo penalty krijgen tegen KAA Gent? Lardot zet puntjes op de i

13:00
7
Drie grote doelen: Frutos onthult plannen van La Louvière in 2026

Drie grote doelen: Frutos onthult plannen van La Louvière in 2026

15:00
Komt Matz Sels niet meer van de bank in 2026? Mike Vanhamel zegt hoe het zit

Komt Matz Sels niet meer van de bank in 2026? Mike Vanhamel zegt hoe het zit

15:30
'Antwerp krijgt concurrentie uit Jupiler Pro League voor centrale verdediger'

'Antwerp krijgt concurrentie uit Jupiler Pro League voor centrale verdediger'

07:00
Nieuwe tegenslag voor Emma Heesters en Wesley Hoedt De derde helft

Nieuwe tegenslag voor Emma Heesters en Wesley Hoedt

12:40
'Jupiler Pro League-clubs willen sensatie uit Nederlandse tweede klasse'

'Jupiler Pro League-clubs willen sensatie uit Nederlandse tweede klasse'

12:20
Deze Rode Duivel maakt zéér grote indruk: "Hij is iets tussen Modric en Kroos"

Deze Rode Duivel maakt zéér grote indruk: "Hij is iets tussen Modric en Kroos"

11:20
2
'Real Madrid denkt aan de toekomst: dit is de mogelijke opvolger van Thibaut Courtois'

'Real Madrid denkt aan de toekomst: dit is de mogelijke opvolger van Thibaut Courtois'

11:00
1
Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel

Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel

08:00
10
Infantino legt criticasters het zwijgen op: "Zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn"

Infantino legt criticasters het zwijgen op: "Zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn"

10:30
8
Ex-collega Kompany waarschuwt: "Als je onder Vincent wil werken..."

Ex-collega Kompany waarschuwt: "Als je onder Vincent wil werken..."

10:00
Deze winter terug naar Anderlecht? Reden waarom Goto het wel en niet zal doen

Deze winter terug naar Anderlecht? Reden waarom Goto het wel en niet zal doen

29/12
Dit is waarom Youri Tielemans destijds voor Aston Villa koos

Dit is waarom Youri Tielemans destijds voor Aston Villa koos

09:30
'Hannes Delcroix (ex-Anderlecht) lijkt opvallende transfer te gaan maken'

'Hannes Delcroix (ex-Anderlecht) lijkt opvallende transfer te gaan maken'

09:00
1
Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor"

Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor"

08:20
12
Jan Vertonghen sluit zich aan bij José Mourinho: "Niet goed genoeg voor professioneel niveau"

Jan Vertonghen sluit zich aan bij José Mourinho: "Niet goed genoeg voor professioneel niveau"

08:41
KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil

KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil

21:00
2
Akkoord? Philippe Albert haalt zijn top drie van trainers in JPL boven

Akkoord? Philippe Albert haalt zijn top drie van trainers in JPL boven

23:00
3
Wat doet Antwerp? 'Opvallende interesse voor Gyrano Kerk'

Wat doet Antwerp? 'Opvallende interesse voor Gyrano Kerk'

29/12
6
Tielemans verklaart superjaar Aston Villa: "Die man is ontzettend gepassioneerd"

Tielemans verklaart superjaar Aston Villa: "Die man is ontzettend gepassioneerd"

07:40
Dit zeggen Genk-spelers over hun nieuwe coach Nicky Hayen

Dit zeggen Genk-spelers over hun nieuwe coach Nicky Hayen

06:15
'Noa Lang krijgt geen goed nieuws te horen bij Napoli'

'Noa Lang krijgt geen goed nieuws te horen bij Napoli'

06:30
1
Afrika Cup: ex-speler van Club Brugge stuurt Hugo Broos naar de volgende ronde met onbegrijpelijk handspel

Afrika Cup: ex-speler van Club Brugge stuurt Hugo Broos naar de volgende ronde met onbegrijpelijk handspel

07:20
Vanhaezebrouck laat zich uit over de titelkansen van STVV

Vanhaezebrouck laat zich uit over de titelkansen van STVV

20:20
KVC Westerlo sakkert: "Belachelijke beslissing"

KVC Westerlo sakkert: "Belachelijke beslissing"

23:30
De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026

De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026

20:40
5
'OH Leuven heeft nieuwe doelman met verleden bij Club Brugge op het oog'

'OH Leuven heeft nieuwe doelman met verleden bij Club Brugge op het oog'

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Vroman - Angulo - Onyedika - Bongonda - Duranville - Ngonge

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Vroman - Angulo - Onyedika - Bongonda - Duranville - Ngonge

22:30
Benito Raman pakt uit met eigen voetbalcompetitie

Benito Raman pakt uit met eigen voetbalcompetitie

18:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Een van de grootste hangijzers: horen beloftenploegen thuis in 1B? CringeMedia CringeMedia over Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken? FCBalto FCBalto over 'Hannes Delcroix (Ex-Anderlecht) lijkt opvallende transfer te gaan maken' FCBalto FCBalto over Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel CringeMedia CringeMedia over Infantino legt criticasters het zwijgen op: "Zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn" Dostojewski Dostojewski over SK Beveren riskeert toch sanctie voor racistische opmerking van eigen fan tegen Beerschot Vital Verheyen Vital Verheyen over Moest Westerlo penalty krijgen tegen KAA Gent? Lardot zet puntjes op de i Sv1978 Sv1978 over Deze Rode Duivel maakt zéér grote indruk: "Hij is iets tussen Modric en Kroos" SmurF SmurF over Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada Geert66 Geert66 over Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved