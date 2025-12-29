SK Beveren riskeert toch sanctie voor racistische opmerking van eigen fan tegen Beerschot

Het racisme-incident tijdens SK Beveren-Beerschot krijgt een vervolg op tuchtniveau. Het bondsparket heeft een dossier geopend en legt de verantwoordelijkheid bij de thuisclub.

Feiten tijdens de wedstrijd

In de 57e minuut ontstond commotie aan de zijlijn na een fase waarbij een Beerschot-speler contact claimde. “Vanuit tribune 3, sector F, volgden reacties van supporters, waarbij een bekertje op het speelveld werd gegooid”, noteerde de match delegate. Tijdens dezelfde onderbreking stond Dennis Gyamfi met de bal in de hand aan de zijlijn.

Volgens het verslag maakte een toeschouwer in vak F een apengebaar en riep die “oe oe.” Gyamfi bracht de scheidsrechter onmiddellijk op de hoogte en bevestigde nadien dezelfde feiten aan de matchdelegate. De melding werd opgenomen in het officiële wedstrijdverslag.

Reactie van beide clubs

Na afloop communiceerden beide clubs gezamenlijk dat de dader geïdentificeerd werd. SK Beveren startte een procedure tot burgerlijke uitsluiting. De club gaf aan dat dergelijke gedragingen niet worden getolereerd en dat passende maatregelen volgen.

Het bondsparket erkent de snelle en kordate aanpak van SK Beveren. Tegelijk benadrukt het dat de ernst van de feiten een tuchtrechtelijk vervolg noodzakelijk maakt. De verantwoordelijkheid van de organiserende club blijft daarbij een centraal element.

Het bondsparket verwijst in zijn dossier naar de vaststellingen van de matchdelegate en de verklaringen van de betrokken speler. De combinatie van een racistisch gebaar en geluid wordt als zwaar incident beschouwd. De feiten worden daarom voorgelegd aan het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal.



Tijdens de behandeling zal het bondsparket “rekening houden met de genomen initiatieven van SK Beveren en verzoeken om een alternatieve maatregel op te leggen”, klinkt het. Daarmee wordt duidelijk dat het parket geen klassieke straf nastreeft, maar een aangepaste sanctie passend bij de omstandigheden.