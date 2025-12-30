Afrika Cup: ex-speler van Club Brugge stuurt Hugo Broos naar de volgende ronde met onbegrijpelijk handspel

Lorenz Lomme
| Reageer
Afrika Cup: ex-speler van Club Brugge stuurt Hugo Broos naar de volgende ronde met onbegrijpelijk handspel

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op de Afrika Cup mogen Hugo Broos en Zuid-Afrika een ronde verder. Ook het Mali van Tom Saintfiet breit een vervolg aan zijn toernooi.

Zuid-Afrika stond er na twee groepsduels met drie op zes goed voor, maar had het lang niet onder de markt tegen buurland Zimbabwe. Bafana Bafana kwam op voorsprong via Moremi op aangeven van Foster (ex-Westerlo), maar Maswanhise maakte al snel gelijk.

Daarna was het Foster zelf die Zuid-Afrika in het begin van de tweede helft opnieuw op voorsprong bracht. Maar opnieuw had Zimbabwe een reactie in huis, al moest Modiba wel helpen met een owngoal. Een gelijkspel leek in de maak, tot Marvelous Nakamba (ex-Club Brugge) een wel erg vreemde actie beging.

Nakamba begaat handspel

Op een ogenschijnlijk ongevaarlijk schot van Nkota  dook Nakamba naar de bal en raakte hij het leer met de hand. De bal ging onverbiddelijk op de stip voor Zuid-Afrika; Appollis nam het geschenk in dank aan en bezorgde Broos en co een 3-2-zege.

Zuid-Afrika stoot zo na Egypte als tweede in Groep B door naar de volgende ronde. Zimbabwe is uitgeschakeld. Ook Tom Saintfiet, die aan het hoofd staat van Mali, stoot door.

Saintfiet en co speelden 0-0 tegen de Comoren, maar gaan door dankzij een 3-0-zege van Marokko tegen Zambia. Mali eindigt tweede in Groep A met drie punten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
African Cup of Nations
African Cup of Nations Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Mali
Zuid-Afrika
Tom Saintfiet
Hugo Broos

Meer nieuws

'Hannes Delcroix (ex-Anderlecht) lijkt opvallende transfer te gaan maken'

'Hannes Delcroix (ex-Anderlecht) lijkt opvallende transfer te gaan maken'

09:00
Jan Vertonghen sluit zich aan bij José Mourinho: "Niet goed genoeg voor professioneel niveau"

Jan Vertonghen sluit zich aan bij José Mourinho: "Niet goed genoeg voor professioneel niveau"

08:41
Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor"

Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor"

08:20
1
Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel

Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel

08:00
Youri Tielemans verklaart superjaar Aston Villa: "Die man is ontzettend gepassioneerd"

Youri Tielemans verklaart superjaar Aston Villa: "Die man is ontzettend gepassioneerd"

07:40
'Antwerp krijgt concurrentie uit Jupiler Pro League voor centrale verdediger'

'Antwerp krijgt concurrentie uit Jupiler Pro League voor centrale verdediger'

07:00
Dit zeggen Genk-spelers over hun nieuwe coach Nicky Hayen

Dit zeggen Genk-spelers over hun nieuwe coach Nicky Hayen

06:15
'Noa Lang krijgt geen goed nieuws te horen bij Napoli'

'Noa Lang krijgt geen goed nieuws te horen bij Napoli'

06:30
KVC Westerlo sakkert: "Belachelijke beslissing"

KVC Westerlo sakkert: "Belachelijke beslissing"

23:30
Akkoord? Philippe Albert haalt zijn top drie van trainers in JPL boven

Akkoord? Philippe Albert haalt zijn top drie van trainers in JPL boven

23:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Vroman - Angulo - Onyedika - Bongonda - Duranville - Ngonge

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Vroman - Angulo - Onyedika - Bongonda - Duranville - Ngonge

22:30
'OH Leuven heeft nieuwe doelman met verleden bij Club Brugge op het oog'

'OH Leuven heeft nieuwe doelman met verleden bij Club Brugge op het oog'

22:30
La Louvière bevestigt de komst van Kindermans... maar niet als sportief directeur

La Louvière bevestigt de komst van Kindermans... maar niet als sportief directeur

22:00
'Anderlecht heeft prijskaartje voor Angulo, maar in Ecuador verwachten ze veel meer'

'Anderlecht heeft prijskaartje voor Angulo, maar in Ecuador verwachten ze veel meer'

21:40
KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil

KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil

21:00
2
'Vier ploegen uit Premier League jagen op Fernandez-Pardo'

'Vier ploegen uit Premier League jagen op Fernandez-Pardo'

21:20
De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026

De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026

20:40
3
Vanhaezebrouck laat zich uit over de titelkansen van STVV

Vanhaezebrouck laat zich uit over de titelkansen van STVV

20:20
"Dan teken ik meteen": Coosemans laat er geen gras over groeien

"Dan teken ik meteen": Coosemans laat er geen gras over groeien

20:00
Penalty voor KRC Genk tegen Club Brugge? Lardot zegt hoe het zit

Penalty voor KRC Genk tegen Club Brugge? Lardot zegt hoe het zit

19:40
SK Beveren riskeert toch sanctie voor racistische opmerking van eigen fan tegen Beerschot

SK Beveren riskeert toch sanctie voor racistische opmerking van eigen fan tegen Beerschot

19:20
6
"Alles wat hij moet weten": Hayen krijgt duidelijkheid bij KRC Genk

"Alles wat hij moet weten": Hayen krijgt duidelijkheid bij KRC Genk

19:00
Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League

Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League

18:40
11
Benito Raman pakt uit met eigen voetbalcompetitie

Benito Raman pakt uit met eigen voetbalcompetitie

18:20
Speler van Charleroi komt met pakkend eerbetoon aan Rik De Mil

Speler van Charleroi komt met pakkend eerbetoon aan Rik De Mil

18:00
Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee

Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee

17:40
7
Komt er nog een verrassing voor de promotie naar de Jupiler Pro League?

Komt er nog een verrassing voor de promotie naar de Jupiler Pro League?

17:20
1
Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada

Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada

17:00
8
Deze winter terug naar Anderlecht? Reden waarom Goto het wel en niet zal doen

Deze winter terug naar Anderlecht? Reden waarom Goto het wel en niet zal doen

16:30
Analist trekt duidelijke conclusie ondanks het morren van Union-fans

Analist trekt duidelijke conclusie ondanks het morren van Union-fans

16:00
Thuismatchen tegen laagvliegers allemaal achter de rug en dat is misschien het goede nieuws voor KV Mechelen Opinie

Thuismatchen tegen laagvliegers allemaal achter de rug en dat is misschien het goede nieuws voor KV Mechelen

15:15
Eerst hoongelach en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden Reactie

Eerst hoongelach en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden

14:40
4
Gemiste kans: 'Anderlecht grijpt naast absoluut toptalent'

Gemiste kans: 'Anderlecht grijpt naast absoluut toptalent'

15:30
Boekje open over afgesprongen transfer naar Club Brugge en weigering Rode Duivels

Boekje open over afgesprongen transfer naar Club Brugge en weigering Rode Duivels

15:00
Al meer dan twee maanden in de lappenmand: de terugkeer van Zeno Debast komt dichterbij

Al meer dan twee maanden in de lappenmand: de terugkeer van Zeno Debast komt dichterbij

14:20
📷 OFFICIEEL Charles Vanhoutte krijgt naam met ervaring als nieuwe coach bij Nice

📷 OFFICIEEL Charles Vanhoutte krijgt naam met ervaring als nieuwe coach bij Nice

14:00

Meer nieuws

Populairste artikels

African Cup of Nations

 Speeldag 3
Angola Angola 0-0 Egypte Egypte
Zambia Zambia 0-3 Marokko Marokko
Tanzania Tanzania 17:00 Tunesië Tunesië
Oeganda Oeganda 17:00 Nigeria Nigeria
Botswana Botswana 20:00 DR Congo DR Congo
Equatorial Guinea Equatorial Guinea 31/12 Algerije Algerije
Mozambique Mozambique 31/12 Kameroen Kameroen

Nieuwste reacties

Bork Bork over Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor" mantoch mantoch over SK Beveren riskeert toch sanctie voor racistische opmerking van eigen fan tegen Beerschot .. .. over De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026 André Coenen André Coenen over Vertrekt hij dan toch? 'Deze week meeting gepland met Club Brugge' André Coenen André Coenen over "Hij vertrekt niet": Belachelijk bod voor sterkhouder van Club Brugge op komst André Coenen André Coenen over Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada What the Frog What the Frog over KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil Fan1880 Fan1880 over Akkoord? Philippe Albert haalt zijn top drie van trainers in JPL boven FranskeVRooij FranskeVRooij over Eerst hoongelacht en nu dit: Profetische uitspraak van Gyrano Kerk laat fans nog meer watertanden Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Cristiano Ronaldo gaat waanzinnig doel "zeker" halen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved