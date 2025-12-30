Afrika Cup: ex-speler van Club Brugge stuurt Hugo Broos naar de volgende ronde met onbegrijpelijk handspel

Op de Afrika Cup mogen Hugo Broos en Zuid-Afrika een ronde verder. Ook het Mali van Tom Saintfiet breit een vervolg aan zijn toernooi.

Zuid-Afrika stond er na twee groepsduels met drie op zes goed voor, maar had het lang niet onder de markt tegen buurland Zimbabwe. Bafana Bafana kwam op voorsprong via Moremi op aangeven van Foster (ex-Westerlo), maar Maswanhise maakte al snel gelijk.

Daarna was het Foster zelf die Zuid-Afrika in het begin van de tweede helft opnieuw op voorsprong bracht. Maar opnieuw had Zimbabwe een reactie in huis, al moest Modiba wel helpen met een owngoal. Een gelijkspel leek in de maak, tot Marvelous Nakamba (ex-Club Brugge) een wel erg vreemde actie beging.

Nakamba begaat handspel

Op een ogenschijnlijk ongevaarlijk schot van Nkota dook Nakamba naar de bal en raakte hij het leer met de hand. De bal ging onverbiddelijk op de stip voor Zuid-Afrika; Appollis nam het geschenk in dank aan en bezorgde Broos en co een 3-2-zege.

Zuid-Afrika stoot zo na Egypte als tweede in Groep B door naar de volgende ronde. Zimbabwe is uitgeschakeld. Ook Tom Saintfiet, die aan het hoofd staat van Mali, stoot door.

Saintfiet en co speelden 0-0 tegen de Comoren, maar gaan door dankzij een 3-0-zege van Marokko tegen Zambia. Mali eindigt tweede in Groep A met drie punten.



