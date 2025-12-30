Dit zeggen Genk-spelers over hun nieuwe coach Nicky Hayen

Nicky Hayen is begonnen aan zijn avontuur bij KRC Genk. De nederlaag tegen Club Brugge leverde geen punten op, maar volgens de spelers zijn er wél duidelijke signalen dat er al iets in beweging is gezet.

Nicky Hayen heeft zijn eerste wedstrijd als KRC Genk-coach achter de rug. De Limburger weet ondertussen waar hij aan moet werken bij zijn nieuwe ploeg. Uit de wedstrijd tegen Club kunnen, ondanks de uitslag, positieve punten worden meegenomen.

Na afloop vertelde Yira Sor bij ons over zijn nieuwe trainer. "Hij is heel kalm. De mentaliteit van de ploeg is goed in orde, want hij geeft de spelers veel vertrouwen. Hij zegt dat we in onszelf moeten geloven."

"Voor de wedstrijd sprak hij nog met mij", gaat Sor verder. "Hij zei dat ik echt de wil moest hebben om een doelpunt te maken en uiteindelijk scoorde ik ook."

Spelers voelen meteen nieuwe accenten onder Hayen

"We spelen met een andere stijl", zegt de flankaanvaller, die ook het grootste verschil noemt. "Maar het allerbelangrijkste is de energie. De mentaliteit en de honger om te winnen."

Ook Daan Heymans zag dat Hayen al meteen voor verandering wil zorgen. "Hij wil zijn accenten al graag leggen, en dat was op bepaalde momenten al te zien."





Over wat het dan vooral gaat: "Defensief, de restverdediging, met hoeveel we achteraan blijven, met hoeveel we aanvallen, wie moet blijven als een andere speler gaat. Eigenlijk alle basistoepassingen die belangrijk zijn in het voetbal", besluit Heymans.