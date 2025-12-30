"Grote moeite mee": Club Brugge ligt ook bij diehard fan onder vuur

Renaat Schotte volgt Club Brugge al jaren van dichtbij. De recente ontwikkelingen binnen de club roepen bij hem duidelijke bedenkingen op.

Onrust rond trainerswissels

Schotte verwijst naar het turbulente seizoen waarin Club naast de titel greep en wisselende prestaties neerzette. De combinatie van het vertrek van Nicky Hayen en de komst van Ivan Leko zorgde voor veel discussie. “Het doet mij pijn dat mijn ploegje tot zoiets in staat is”, zegt hij in Het Nieuwsblad.

Hij koppelt dat aan een bredere problematiek binnen het voetbal. “Er is volgens mij gewoon veel te weinig transparantie in het voetbal en dat is ook de reden waarom ik destijds ben overgestapt naar de koers.” Volgens hem blijft de besluitvorming te vaak onduidelijk.

Daarnaast wijst hij op de contractuele context rond Leko. “Gent ging akkoord met een opstapclausule in het contract van Leko en dit voor een vast bedrag.” Hij besluit dat men dan niet verrast mag zijn wanneer die bepaling effectief wordt gebruikt.

Toch vindt hij dat er meer onderlinge communicatie had mogen zijn. “Wat niet wegneemt dat men uit beleefdheid wel eens een telefoontje had kunnen plegen onder voorzitters.” Hij benadrukt dat de voetbalwereld klein is en dat escalatie vermeden kan worden.

Evolutie van de voetbalsport

Op de vraag of voetbal nog steeds de volkssport bij uitstek is, blijft Schotte voorzichtig. “Vroeger misschien wel maar nu?” Hij geeft aan dat hij daar steeds vaker over twijfelt. Hij verwijst naar de recente gebeurtenissen waarbij informatie sneller bij de media belandde dan bij betrokken bestuurders. “Als de pers onder embargo eerder weet dan de voorzitter van Gent dat Hayen vliegt en Leko de nieuwe trainer van Club wordt, dan zitten we al ver vind ik, heel ver zelfs.”





Voor hem illustreert dit hoe de sector geëvolueerd is. Tot slot benadrukt hij dat zijn liefde voor de sport blijft, maar dat de randzaken hem zwaar vallen. “Ik blijf een gigantische fan van het spelletje en van Club, maar ik heb echt wel grote moeite met alles wat er rond hangt”, besluit hij.