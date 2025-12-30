Komt Matz Sels niet meer van de bank in 2026? Mike Vanhamel zegt hoe het zit

Komt Matz Sels niet meer van de bank in 2026? Mike Vanhamel zegt hoe het zit
Foto: © photonews
Word fan van Nottingham Forest! 21

De situatie van Matz Sels bij Nottingham Forest lijkt muurvast te zitten. Analist Mike Vanhamel schetst hoe de recente keuzes tot stand kwamen en wat dit betekent voor 2026.

Van basisplaats naar bank

Sels kende in 2025 een uitzonderlijk seizoen, met individuele erkenning en sterke prestaties bij club en nationale ploeg. Toch zat hij in de laatste competitiewedstrijden op de bank, terwijl een andere doelman de voorkeur kreeg. Die ommekeer kwam onverwacht na een jaar waarin hij een sleutelrol speelde.

De club kende een woelige start van het nieuwe seizoen. De spanningen tussen de vorige trainer en de eigenaar zorgden voor instabiliteit, wat zich vertaalde in vroege ingrepen. Na een korte periode onder een nieuwe coach bleef de sportieve lijn zoek, waardoor opnieuw werd ingegrepen.

Speelstijl

Volgens Vanhamel paste de aanpak van de eerste trainer beter bij Sels. “De manier van spelen onder Nuno paste bij Sels, maar bij Postecoglou voelde je die match totaal niet”, klinkt het bij Sporza. De instabiliteit in de verdediging speelde daarbij een rol. Tegelijkertijd maakte Sels zelf enkele fouten, wat de druk verhoogde.

Met de komst van Sean Dyche veranderde het sportieve kader opnieuw. “Hij zet wél weer een blok”, klinkt het. Vanhamel vindt het opvallend dat Sels in dat systeem voorlopig niet de voorkeur krijgt, zeker omdat hij volgens hem geen grote misstappen heeft begaan.

Ondanks de mindere statistieken van dit seizoen ziet Vanhamel geen reden voor definitieve conclusies. “Het lijkt me bijna onmogelijk dat Sels zo snel zijn krediet is kwijtgeraakt.” Hij houdt rekening met tijdelijke keuzes in een drukke periode.

Tot slot benadrukt hij dat de situatie nog kan keren. “Echt, ik weiger te geloven dat deze keuze definitief is”, besluit hij. Volgens hem blijft Sels strijdvaardig en zal hij zijn kans opnieuw moeten grijpen wanneer die zich aandient.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nottingham Forest
Matz Sels
Mike Vanhamel

Meer nieuws

'Club Brugge krijgt nieuwe kans om verdediger binnen te halen'

'Club Brugge krijgt nieuwe kans om verdediger binnen te halen'

16:30
Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken?

Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken?

16:00
2
Drie grote doelen: Frutos onthult plannen van La Louvière in 2026

Drie grote doelen: Frutos onthult plannen van La Louvière in 2026

15:00
KAA Gent, Club Brugge en STVV halen uit, maar we houden ook de Kerk in het midden Analyse

KAA Gent, Club Brugge en STVV halen uit, maar we houden ook de Kerk in het midden

14:40
Patrick Goots spreekt klare taal over de drie trainerswissels bij Antwerp

Patrick Goots spreekt klare taal over de drie trainerswissels bij Antwerp

14:20
Een van de grootste hangijzers: horen beloftenploegen thuis in 1B?

Een van de grootste hangijzers: horen beloftenploegen thuis in 1B?

14:00
11
"Grote moeite mee": Club Brugge ligt ook bij diehard fan onder vuur

"Grote moeite mee": Club Brugge ligt ook bij diehard fan onder vuur

13:30
1
Moest Westerlo penalty krijgen tegen KAA Gent? Lardot zet puntjes op de i

Moest Westerlo penalty krijgen tegen KAA Gent? Lardot zet puntjes op de i

13:00
7
Nieuwe tegenslag voor Emma Heesters en Wesley Hoedt De derde helft

Nieuwe tegenslag voor Emma Heesters en Wesley Hoedt

12:40
'Jupiler Pro League-clubs willen sensatie uit Nederlandse tweede klasse'

'Jupiler Pro League-clubs willen sensatie uit Nederlandse tweede klasse'

12:20
Joseph Oosting looft Antwerp-duo: "Een heel dodelijk koppel"

Joseph Oosting looft Antwerp-duo: "Een heel dodelijk koppel"

12:00
Deze Rode Duivel maakt zéér grote indruk: "Hij is iets tussen Modric en Kroos"

Deze Rode Duivel maakt zéér grote indruk: "Hij is iets tussen Modric en Kroos"

11:20
2
Belangrijke stage én wintermercato op komst voor KAA Gent: "Sam Baro, je hebt maar één taak" Analyse

Belangrijke stage én wintermercato op komst voor KAA Gent: "Sam Baro, je hebt maar één taak"

11:40
'Real Madrid denkt aan de toekomst: dit is de mogelijke opvolger van Thibaut Courtois'

'Real Madrid denkt aan de toekomst: dit is de mogelijke opvolger van Thibaut Courtois'

11:00
1
Infantino legt criticasters het zwijgen op: "Zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn"

Infantino legt criticasters het zwijgen op: "Zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn"

10:30
8
Ex-collega Kompany waarschuwt: "Als je onder Vincent wil werken..."

Ex-collega Kompany waarschuwt: "Als je onder Vincent wil werken..."

10:00
Dit is waarom Youri Tielemans destijds voor Aston Villa koos

Dit is waarom Youri Tielemans destijds voor Aston Villa koos

09:30
'Hannes Delcroix (ex-Anderlecht) lijkt opvallende transfer te gaan maken'

'Hannes Delcroix (ex-Anderlecht) lijkt opvallende transfer te gaan maken'

09:00
1
Jan Vertonghen sluit zich aan bij José Mourinho: "Niet goed genoeg voor professioneel niveau"

Jan Vertonghen sluit zich aan bij José Mourinho: "Niet goed genoeg voor professioneel niveau"

08:41
Tielemans verklaart superjaar Aston Villa: "Die man is ontzettend gepassioneerd"

Tielemans verklaart superjaar Aston Villa: "Die man is ontzettend gepassioneerd"

07:40
Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor"

Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor"

08:20
12
Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel

Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel

08:00
10
'Antwerp krijgt concurrentie uit Jupiler Pro League voor centrale verdediger'

'Antwerp krijgt concurrentie uit Jupiler Pro League voor centrale verdediger'

07:00
'Noa Lang krijgt geen goed nieuws te horen bij Napoli'

'Noa Lang krijgt geen goed nieuws te horen bij Napoli'

06:30
1
Afrika Cup: ex-speler van Club Brugge stuurt Hugo Broos naar de volgende ronde met onbegrijpelijk handspel

Afrika Cup: ex-speler van Club Brugge stuurt Hugo Broos naar de volgende ronde met onbegrijpelijk handspel

07:20
Dit zeggen Genk-spelers over hun nieuwe coach Nicky Hayen

Dit zeggen Genk-spelers over hun nieuwe coach Nicky Hayen

06:15
KVC Westerlo sakkert: "Belachelijke beslissing"

KVC Westerlo sakkert: "Belachelijke beslissing"

23:30
Akkoord? Philippe Albert haalt zijn top drie van trainers in JPL boven

Akkoord? Philippe Albert haalt zijn top drie van trainers in JPL boven

23:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Vroman - Angulo - Onyedika - Bongonda - Duranville - Ngonge

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/12: Vroman - Angulo - Onyedika - Bongonda - Duranville - Ngonge

22:30
'OH Leuven heeft nieuwe doelman met verleden bij Club Brugge op het oog'

'OH Leuven heeft nieuwe doelman met verleden bij Club Brugge op het oog'

22:30
La Louvière bevestigt de komst van Kindermans... maar niet als sportief directeur

La Louvière bevestigt de komst van Kindermans... maar niet als sportief directeur

22:00
'Anderlecht heeft prijskaartje voor Angulo, maar in Ecuador verwachten ze veel meer'

'Anderlecht heeft prijskaartje voor Angulo, maar in Ecuador verwachten ze veel meer'

21:40
1
'Vier ploegen uit Premier League jagen op Fernandez-Pardo'

'Vier ploegen uit Premier League jagen op Fernandez-Pardo'

21:20
KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil

KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil

21:00
2
De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026

De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026

20:40
5
Vanhaezebrouck laat zich uit over de titelkansen van STVV

Vanhaezebrouck laat zich uit over de titelkansen van STVV

20:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 19
Nottingham Forest Nottingham Forest 20:30 Everton Everton
Burnley Burnley 20:30 Newcastle United Newcastle United
West Ham Utd West Ham Utd 20:30 Brighton Brighton
Chelsea Chelsea 20:30 Bournemouth Bournemouth
Arsenal Arsenal 21:15 Aston Villa Aston Villa
Manchester United Manchester United 21:15 Wolverhampton Wolverhampton
Crystal Palace Crystal Palace 01/01 Fulham Fulham
Liverpool FC Liverpool FC 01/01 Leeds United Leeds United
Sunderland Sunderland 01/01 Manchester City Manchester City
Brentford Brentford 01/01 Tottenham Tottenham

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Een van de grootste hangijzers: horen beloftenploegen thuis in 1B? CringeMedia CringeMedia over Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken? FCBalto FCBalto over 'Hannes Delcroix (Ex-Anderlecht) lijkt opvallende transfer te gaan maken' FCBalto FCBalto over Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel CringeMedia CringeMedia over Infantino legt criticasters het zwijgen op: "Zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn" Dostojewski Dostojewski over SK Beveren riskeert toch sanctie voor racistische opmerking van eigen fan tegen Beerschot Vital Verheyen Vital Verheyen over Moest Westerlo penalty krijgen tegen KAA Gent? Lardot zet puntjes op de i Sv1978 Sv1978 over Deze Rode Duivel maakt zéér grote indruk: "Hij is iets tussen Modric en Kroos" SmurF SmurF over Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada Geert66 Geert66 over Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved