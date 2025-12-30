Komt Matz Sels niet meer van de bank in 2026? Mike Vanhamel zegt hoe het zit

De situatie van Matz Sels bij Nottingham Forest lijkt muurvast te zitten. Analist Mike Vanhamel schetst hoe de recente keuzes tot stand kwamen en wat dit betekent voor 2026.

Van basisplaats naar bank

Sels kende in 2025 een uitzonderlijk seizoen, met individuele erkenning en sterke prestaties bij club en nationale ploeg. Toch zat hij in de laatste competitiewedstrijden op de bank, terwijl een andere doelman de voorkeur kreeg. Die ommekeer kwam onverwacht na een jaar waarin hij een sleutelrol speelde.

De club kende een woelige start van het nieuwe seizoen. De spanningen tussen de vorige trainer en de eigenaar zorgden voor instabiliteit, wat zich vertaalde in vroege ingrepen. Na een korte periode onder een nieuwe coach bleef de sportieve lijn zoek, waardoor opnieuw werd ingegrepen.

Speelstijl

Volgens Vanhamel paste de aanpak van de eerste trainer beter bij Sels. “De manier van spelen onder Nuno paste bij Sels, maar bij Postecoglou voelde je die match totaal niet”, klinkt het bij Sporza. De instabiliteit in de verdediging speelde daarbij een rol. Tegelijkertijd maakte Sels zelf enkele fouten, wat de druk verhoogde.

Met de komst van Sean Dyche veranderde het sportieve kader opnieuw. “Hij zet wél weer een blok”, klinkt het. Vanhamel vindt het opvallend dat Sels in dat systeem voorlopig niet de voorkeur krijgt, zeker omdat hij volgens hem geen grote misstappen heeft begaan.

Ondanks de mindere statistieken van dit seizoen ziet Vanhamel geen reden voor definitieve conclusies. “Het lijkt me bijna onmogelijk dat Sels zo snel zijn krediet is kwijtgeraakt.” Hij houdt rekening met tijdelijke keuzes in een drukke periode.





Tot slot benadrukt hij dat de situatie nog kan keren. “Echt, ik weiger te geloven dat deze keuze definitief is”, besluit hij. Volgens hem blijft Sels strijdvaardig en zal hij zijn kans opnieuw moeten grijpen wanneer die zich aandient.