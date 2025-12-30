Joseph Oosting looft Antwerp-duo: "Een heel dodelijk koppel"

Royal Antwerp FC staat sinds de komst van Joseph Oosting opnieuw helemaal op de rails. De Nederlander volgde Stef Wils op en bracht de Great Old opnieuw onder de mensen.

Wils werd de laan uitgestuurd na de tegenvallende resultaten in de Scheldestad. Oosting nam over, en met succes. Antwerp klom van de onderste regionen naar boven en sluit 2025 af op de zevende plek in de Jupiler Pro League.

Oosting is voor de eerste keer aan de slag in ons land, nadat hij eerder aan het roer stond bij onder meer Twente en RKC Waalwijk. Bij ESPN laat de coach van Antwerp zich uit over zijn Belgische avontuur, dat naar eigen zeggen begon met een telefoontje van Marc Overmars.

Oosting is fan van Janssen en Kerk

"Ik was direct enthousiast en ben meteen in mijn auto gestapt om naar Antwerpen te rijden", vertelt Oosting daarover. ''Het voelde meteen goed. Ik vind Overmars een interessante ‘TD’ om mee samen te werken, daar wil ik van leren", aldus Oosting, die tekende tot midden 2028.

''Ik heb ze verteld waar ik voor sta en waar we elkaar kunnen vinden", zegt de Nederlander. "Wat ons met elkaar bindt. Het klinkt simpel, maar gewoon hard werken. Kunnen we het samen, willen we het samen en hoe gaan we het samen doen.''



Met Vincent Janssen en Gyrano Kerk telt Antwerp twee Nederlandse sterkhouders. ''Die maken heel veel impact in wedstrijden. In ieder geval sinds wij er zijn. Een heel dodelijk koppel.''