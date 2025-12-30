Drie grote doelen: Frutos onthult plannen van La Louvière in 2026

La Louvière sluit een bijzonder jaar af en kijkt tegelijk vooruit. Nicolas Frutos schetst de stand van zaken en de doelstellingen voor 2026.

Situatie na een historisch jaar

De club beëindigde 2025 met een scoreloos gelijkspel tegen OHL. Nu de winterstop een feit is geeft Frutos een overzicht van de evolutie binnen de club. Sinds 2023 is hij de verantwoordelijke voor het sportieve beleid.

Daarnaast benoemt hij de bevestigde uitgaande transfers. De club ziet onder meer David Verwilghen en Lucas Bretelle vertrekken. Tegelijk worden andere kernspelers gevolgd, wat volgens Frutos een logisch gevolg is van de vooruitgang die de club heeft geboekt.

Hij koppelt dat aan de zichtbaarheid van het project. “Als mensen belangstelling krijgen of vertrekken, is dat omdat er veel is opgebouwd om te slagen en die vooruitgang zichtbaar is geworden”, vertelt hij in La Capitale. Daarmee duidt hij op de aantrekkingskracht die de recente ontwikkeling heeft gecreëerd.

Drie prioriteiten voor 2026

Frutos omschrijft het behoud op het hoogste niveau als de eerste doelstelling, laat hij in de Waalse krant weten. De sportieve continuïteit staat daarbij centraal.

Ook het vrouwenelftal vormt een speerpunt. “Als we met de dames kunnen promoveren naar de Super League, is dat ook een prioriteit.” De ploeg staat bovenaan en strijdt met twee teams die al op dat niveau actief zijn.





Tot slot benadrukt hij het belang van financiële stabiliteit. “De derde zaak is dat we sportieve resultaten behalen met een financieel evenwicht”, besluit hij. Dat zou volgens hem aantonen dat de structuur correct is opgebouwd en het werk degelijk is uitgevoerd.