'Antwerp krijgt concurrentie uit Jupiler Pro League voor centrale verdediger'

Lierse‑verdediger Bo De Kerf staat opnieuw in de belangstelling. Meerdere clubs volgen zijn ontwikkeling en bekijken mogelijke opties.

Interesse vanuit de hoogste klasse

De Kerf maakte begin dit jaar de overstap van derdeklasser Ninove naar Lierse. Hij groeide er snel uit tot een vaste waarde. Zijn traject verliep eerst via het middenveld, maar hij werd opnieuw centraal achterin ingezet, de positie waarin hij werd opgeleid. Met zijn lengte en snelheid komt hij daar het best tot zijn recht.

Eerder lieten we al weten dat hij al gescout werd door Royal Antwerp FC. De club volgt zijn prestaties en houdt zijn evolutie in de gaten. Daarmee wordt bevestigd dat de interesse reëel is.

Ook andere ploegen tonen aandacht voor zijn dossier. Dender bekijkt hem als mogelijke versterking wanneer er een vertrek zou volgen in de defensie, zo meldt Het Nieuwsblad. De link is logisch, aangezien hij er in het verleden al in de jeugd actief was.

Profiel en sportieve groei

Zijn ontwikkeling bij Lierse wordt omschreven als snel en stabiel. De Kerf werd binnen korte tijd een steunpunt in de ploeg. Zijn fysieke kwaliteiten en polyvalentie worden daarbij als troeven gezien. De omschakeling van middenveld naar defensie verliep zonder problemen.



De combinatie van lengte (1m91), snelheid en opleiding als centrale verdediger maakt hem aantrekkelijk voor clubs uit de Jupiler Pro League. De interesse van meerdere teams toont dat zijn naam steeds vaker opduikt in sportieve dossiers.