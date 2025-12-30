Ex-collega Kompany waarschuwt: "Als je onder Vincent wil werken..."

Vincent Kompany zwaait ook dit seizoen de plak bij Bayern München. Onze landgenoot doet het fantastisch in Beieren en dat is geen toeval, denkt Frank Boeckx.

De rest staat voorlopig niet op de foto in de Bundesliga. Kompany en Bayern tellen al negen punten voorsprong op eerste achtervolger Borussia Dortmund en hebben de touwtjes voor de titel daarmee stevig in handen.

De overstap van Kompany van Burnley naar Bayern was opmerkelijk, maar onze landgenoot legde de twijfelaars al snel het zwijgen op. Met een contract tot midden 2029 zal Vince the Prince dat ook de komende jaren kunnen doen bij Bayern.

Boeckx heeft geen interesse in nieuwe samenwerking

Ook Frank Boeckx is fan bij de HLN Voetbalpodcast. "Binnen de club zijn er mannen die altijd heel snel veel kritiek hebben", vertelt de analist. "Kompany heeft die allemaal stil gekregen. Natuurlijk is dat tijdelijk. Die worden wakker als Bayern twee keer na elkaar verliest. Maar chapeau, hè. Vincent is maniakaal bezig met het voetbal."

De twee werkten in het verleden samen bij Anderlecht, maar een nieuwe samenwerking ziet Boeckx niet meteen zitten. "Ik ben uit het trainersvak gestapt om meer bij mijn kinderen te zijn", maakt hij nog eens duidelijk. "Als je onder Vincent wil werken, moet je eerst bij je vrouw passeren om te zeggen dat ze je een paar jaar niet zal zien. (lacht)"

"En als ze mij ziet, is dat wanneer Vincent het toelaat", voegt de ex-doelman toe. "Zonder op voorhand te weten welke dag en welk uur. Hij is enorm veeleisend voor zichzelf en voor anderen."