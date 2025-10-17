Standard-supporters schieten zichzelf in de voet! Forfait lonkt nadat Dhondt Standard-Antwerp stillegt bij 1-0

Standard-Antwerp is in mineur geëindigd. Na een wedstrijd vol emoties en tumultueuze fases ging Standard met z'n tienen en een 1-0 voorsprong de slotfase in maar één domme supporter zorgde voor een vroegtijdig einde en een waarschijnlijke forfaitnederlaag voor de Rouches.

Eén doelpunt en twee VAR-fases

Een wedstrijd met veel emoties, dat is het minste wat je kan zeggen van Standard-Antwerp. Al na amper 16 seconden kreeg Saïd te veel ruimte van de Antwerp-defensie om de bal van buiten de 16 in de verste hoek te krullen voor een vroege voorsprong voor de Rouches.

Antwerp reageerde met Adekami, zowat de enige die wat creativiteit voor de dag bracht bij de bezoekers. Zijn afgeweken schot belandde echter op de paal. En dat was zowat het enige dat we van Antwerp zagen in de eerste helft.

Aan de overkant lag na een kwartier de 2-0 tegen de touwen nadat Abid goed gevolgd was na een redding van Nozawa op Saïd. De winger stond echter een neus buitenspel zag de VAR waardoor het feestje niet door ging.

Feestje of niet, Somers riep de troepen van Antwerp bij elkaar om uit een ander vaatje te tappen want op die manier liet Antwerp zich naar de slachbank leiden.

Net als bij de buitenspelfase werd Antwerp even later opnieuw een handje geholpen door de VAR. Dhondt gaf Abid eerst een gele kaart nadat hij zijn voet op de enkel van Verstraeten zette maar moest na de beelden op zijn stappen terugkeren en koos voor een strenge rode kaart.

Antwerp reageert met mannetje meer

Wils wachtte echter tot de rust om in te grijpen en deed dat met een dubbele wissel. Langzaam maar zeker begon Antwerp ook de druk op te voeren. Maar tot tweemaal toe kon Fossey met een laatste ingreep nog net het tij keren. Eén keer na een Lukaku-gewijze overstap van Janssen en een schot van Foulon, vervolgens op de daaropvolgende corner na een halve retro van Benitez.

Wedstrijd stilgelegd

Het vurige Standard-publiek greep ondertussen elke kans die het kon om scheidsrechter Lothar Dhondt op de korrel te nemen na de twee VAR-fases in hun nadeel. Nadat er enkele bekers in zijn richting werden gegooid met nog 20 minuten te gaan had hij het even gehad en stuurde hij de spelers naar binnen voor een oponthoud van zo'n 10 minuten.

Normaal gesproken vindt de derde helft plaats in de kantine achteraf maar nu moesten Standard en Antwerp die op het veld uitspelen. Andermaal waren de betere kansen voor Antwerp maar scoren bleek niet voor de eerste keer dit seizoen o zo moeilijk. Ook ervaren spits Vincent Janssen kon niet scoren en trapte van dichtbij voorlangs na een listige pass van Valencia.

We maakten ons klaar voor een pittige slotfase na hetgeen er al gebeurd was maar die kwam er niet meer door de actie van één supporter. Nadat Lothar Dhondt tussenbeide kwam op de zijlijn na een penibele fase, gooide één 'fan' een beker op de rug van de man in het groen. Diens oordeel was onverbiddellijk na de waarschuwing van eerder... Match gedaan en wellicht een forfaitnederlaag voor de Rouches.