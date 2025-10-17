Standard Standard
Rafiki Said 1'
1-0
Datum: 17/10/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 11
Standard-supporters schieten zichzelf in de voet! Forfait lonkt nadat Dhondt Standard-Antwerp stillegt bij 1-0
Foto: © photonews

Standard-Antwerp is in mineur geëindigd. Na een wedstrijd vol emoties en tumultueuze fases ging Standard met z'n tienen en een 1-0 voorsprong de slotfase in maar één domme supporter zorgde voor een vroegtijdig einde en een waarschijnlijke forfaitnederlaag voor de Rouches.

Eén doelpunt en twee VAR-fases

Een wedstrijd met veel emoties, dat is het minste wat je kan zeggen van Standard-Antwerp. Al na amper 16 seconden kreeg Saïd te veel ruimte van de Antwerp-defensie om de bal van buiten de 16 in de verste hoek te krullen voor een vroege voorsprong voor de Rouches.

Antwerp reageerde met Adekami, zowat de enige die wat creativiteit voor de dag bracht bij de bezoekers. Zijn afgeweken schot belandde echter op de paal. En dat was zowat het enige dat we van Antwerp zagen in de eerste helft.

Aan de overkant lag na een kwartier de 2-0 tegen de touwen nadat Abid goed gevolgd was na een redding van Nozawa op Saïd. De winger stond echter een neus buitenspel zag de VAR waardoor het feestje niet door ging.

Feestje of niet, Somers riep de troepen van Antwerp bij elkaar om uit een ander vaatje te tappen want op die manier liet Antwerp zich naar de slachbank leiden.

Net als bij de buitenspelfase werd Antwerp even later opnieuw een handje geholpen door de VAR. Dhondt gaf Abid eerst een gele kaart nadat hij zijn voet op de enkel van Verstraeten zette maar moest na de beelden op zijn stappen terugkeren en koos voor een strenge rode kaart.

Antwerp reageert met mannetje meer

Wils wachtte echter tot de rust om in te grijpen en deed dat met een dubbele wissel. Langzaam maar zeker begon Antwerp ook de druk op te voeren. Maar tot tweemaal toe kon Fossey met een laatste ingreep nog net het tij keren. Eén keer na een Lukaku-gewijze overstap van Janssen en een schot van Foulon, vervolgens op de daaropvolgende corner na een halve retro van Benitez.

Wedstrijd stilgelegd

Het vurige Standard-publiek greep ondertussen elke kans die het kon om scheidsrechter Lothar Dhondt op de korrel te nemen na de twee VAR-fases in hun nadeel. Nadat er enkele bekers in zijn richting werden gegooid met nog 20 minuten te gaan had hij het even gehad en stuurde hij de spelers naar binnen voor een oponthoud van zo'n 10 minuten.

Normaal gesproken vindt de derde helft plaats in de kantine achteraf maar nu moesten Standard en Antwerp die op het veld uitspelen. Andermaal waren de betere kansen voor Antwerp maar scoren bleek niet voor de eerste keer dit seizoen o zo moeilijk. Ook ervaren spits Vincent Janssen kon niet scoren en trapte van dichtbij voorlangs na een listige pass van Valencia.

We maakten ons klaar voor een pittige slotfase na hetgeen er al gebeurd was maar die kwam er niet meer door de actie van één supporter. Nadat Lothar Dhondt tussenbeide kwam op de zijlijn na een penibele fase, gooide één 'fan' een beker op de rug van de man in het groen. Diens oordeel was onverbiddellijk na de waarschuwing van eerder... Match gedaan en wellicht een forfaitnederlaag voor de Rouches.

Opstellingen

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 6.65 6
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 12/35 (34.3%)

Fossey Marlon 90' 6.85 8
  • Nauwkeurige passes: 12/19 (63.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)

Sahabo Hakim 85' 6.23 6
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)

Hautekiet Ibe   90' 6.38 6
  • Nauwkeurige passes: 10/19 (52.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)

Mohr Tobias 90' 6.73 7
  • Nauwkeurige passes: 17/30 (56.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/22 (22.7%)

Homawoo Josué 90' 6.6 6
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)

Ilaimaharitra Marco 90' 6.23 6
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)

Said Rafiki  73' 8.05 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 5/7 (71.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)

Ayensa Dennis 73' 6.33 6
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)

Abid Adnane   39' 5.71 6
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/2

Henry Thomas 72' 5
Bank
Mehssatou Nayel 5' 6.48  

Kuavita Leandre 17' 6.86 6

Lawrence Henry 17' 6.1 6

Pirard Lucas 0'  
El Hankouri Mohamed 0'  
Assengue Steeven 0'  
NKada Timothée 17' 6.48 6
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)

Nam James Bradley 0'  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.59 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/22 (22.7%)

Van Den Bosch Zeno   90' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 53/60 (88.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)

Tsunashima Yuto 90' 6.75 -
  • Nauwkeurige passes: 77/81 (95.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)

Verstraeten Andreas 45' 6.72 -
  • Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)

Scott Christopher   66' 6.01 -
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)

Diawara Mahamadou 45' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 26/34 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1

Benítez Mauricio 90' 6.17 -
  • Nauwkeurige passes: 56/67 (83.6%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)

Foulon Daam 66' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 35/42 (83.3%)

Somers Thibo 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 10/17 (58.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)

Adekami Farouck 90' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 4/6 (66.7%)

Janssen Vincent 90' 5.89 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1

Bank
Corbanie Kobe 0'  
Al-Sahafi Marwan 0'  
Babadi Isaac   45' 6.75 -
  • Nauwkeurige passes: 32/34 (94.1%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)

Valencia Anthony 24' 7.03 -
  • Nauwkeurige passes: 25/28 (89.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)

Thoelen Yannick 0'  
Kouyaté Kiki 0'  
Bozhinov Rosen 0'  
Hamdaoui Youssef 45' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 11/18 (61.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)

David Gabriel 24' 6.43 -
  • Sleutelpasses: 1

Herbeleef Standard - Antwerp

Vooraf

09:45

Na een weekje interlandbreak trekt de vaderlandse competitie zich opnieuw op gang. Vrijdagavond staat er met Standard-Antwerp meteen een kraker op het menu.

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent
