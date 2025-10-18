Datum: 18/10/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 11
Droomstart voor David Hubert bij Union: Brusselaars kloppen Charleroi in logische zege
Foto: © photonews

David Hubert kon zaterdag debuteren met drie punten als coach van Union SG. De Brusselaars waren te sterk voor Charleroi en klopten de Carolo's met 3-1.

David Hubert debuteerde bij Union SG met drie wijzigingen in zijn basis. Patris, Rasmussen en Florucz startten, terwijl Khalaili, Van De Perre en Rodriguez op de bank bleven. Bij Charleroi keerde Guiagon terug, die Bernier uit de basis knikkerde.

Charleroi maakte indruk voor de rust

De wedstrijd begon meteen vlot. Beide ploegen kregen hun momenten in de openingsfase, maar wat snel opviel was het feit dat Charleroi zich niet liet doen. De Carolo's hadden zin om mee te voetballen.

Maar dat is uiteraard niet genoeg, want waar Charleroi zijn kansen niet afwerkte, deed Union dat wel. Na zo'n 18 minuten spelen kon Florucz de score openen met een echte spitsengoal. Christian Burgess pikte een assist mee.

Charleroi zat beter in de wedstrijd en kreeg op slag van rust wat het verdiende. Ousou scoorde na een lange inworp plots de gelijkmaker, die op een geweldig moment kwam voor de Carolo's. We gingen met een gelijke stand de rust in, maar lang bleef die niet op het scorebord staan.

Maar niet na rust

Een minuut of twee ver in de tweede helft kon Niang met een heerlijke knal de 2-1 scoren, op aangeven van Florucz die al een doelpunt achter zijn naam had. Union was beter uit de kleedkamer gekomen dan de bezoekers en dat was te zien op het veld. Charleroi kwam niet meer in zijn spel van voor de rust.

Union nam het spel meer in handen, terwijl Charleroi nog wel pogingen probeerde te creëren. In het algemeen zal de neutrale supporter niet blij zijn geweest met het spel van beide ploegen na de rust. Er kwam weinig doelgevaar, tot Union de 3-1 scoorde. Rasmussen schilderde het leer op héérlijke wijze tegen de touwen.

Dat de fans niet zoveel spektakel zagen zal David Hubert een worst wezen. Hij debuteert meteen met een 3-1 zege waardoor de kloof met Club Brugge drie punten blijft. Charleroi staat na 11 speeldagen op de 11e plaats met 12 punten. De bezoekers hadden meer kunnen en misschien moeten profiteren, vooral voor de rust.

Opstellingen

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.88 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/22 (45.5%)
-
Mac Allister Kevin 90' 6.72 -
  • Nauwkeurige passes: 46/52 (88.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
-
Burgess Christian A 90' 7.22 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 50/55 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
-
Leysen Fedde 90' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 50/60 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/11 (18.2%)
-
Patris Louis 71' 6.23 -
  • Nauwkeurige passes: 19/27 (70.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
-
Rasmussen Mathias 90' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/42 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
-
Zorgane Adem 64' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
-
Niang OusseynouA 90' 8.32 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
-
Ait El Hadj Anouar 86' 6.69 -
  • Nauwkeurige passes: 29/30 (96.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
-
Florucz RaulA 71' 8.3 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 3/10 (30%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/5
-
David Promise 64' 5.87 -
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
-
Bank
Chambaere Vic 0'  
Van de Perre Kamiel 26' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
-
Smith Guilherme 0'  
Rodriguez Kevin 26' 6.56 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
-
Schoofs Rob 4' 6.13  
  • Sleutelpasses: 1
-
Giger Marc 19' 6.54 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
-
Boufal Sofiane 0'  
Khalaili Anan 19' 6.78 -
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
-
Sykes Ross 0'  
Teunckens Jens 0'  
 

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 5.34 -
  • Nauwkeurige passes: 15/27 (55.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/27 (25.9%)
-
Van Den Kerkhof Kevin 63' 5.39 -
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
-
Keita Cheick 90' 5.52 -
  • Nauwkeurige passes: 21/31 (67.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/10 (10%)
-
Ousou Aiham  86' 6.36 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/38 (65.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/20 (30%)
-
Nzita Mardochee   80' 4.95 -
  • Nauwkeurige passes: 27/44 (61.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
  • Balverliezen: 29
-
Camara Etienne 80' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 36/42 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/8 (100%)
-
Titraoui Yacine 90' 6.13 -
  • Nauwkeurige passes: 33/43 (76.7%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
-
Pflücke Patrick 90' 5.99 -
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
-
Romsaas Jakob Napoleon 90' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 33/36 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
-
Guiagon Parfait   79' 5.58 -
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 5/9 (55.6%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
-
Scheidler Aurélien 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 16/28 (57.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
-
Bank
Szymczak Filip 10' 6.27 -
-
Bernier Antoine 11' 6.3 -
-
Gaudin Jules 10' 5.92 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
-
Colassin Antoine 0'  
Blum Lewin 27' 5.96 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
-
Asante Raymond 0'  
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 4' 5.92  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
-
Boukamir Amine 0'  
Herbeleef Union SG - Charleroi
Jupiler Pro League

 Speeldag 11
