Union-aanvaller Florucz verklapt wat David Hubert tijdens de rust zei in de kleedkamer

Union SG won met 3-1 van Charleroi. Florucz blonk uit met een goal en assist en versierde zo de prijs van Man of the Match.

Union SG kon na de interlandbreak meteen weer aansluiten met een zege, nadat het begin oktober verloor van Club Brugge. De Brusselaars wonnen met 3-1 van Charleroi.

Een logische zege was het. Charleroi begon goed in de eerste helft, maar kon zijn spel na de rust niet meer brengen zoals voordien. De Carolo's grepen hun momenten niet, waar Union dat wel deed.

Raul Florucz werd uitgeroepen tot Man of the Match met een doelpunt en een assist. Na afloop reageerde hij bij DAZN op zijn echte spitsengoal.

David Hubert wou meer intensiteit zien

"Alle doelpunten zijn moeilijk om te maken, er zijn geen gemakkelijke goals. We hebben goed samengewerkt als ploeg en ik ben blij dat ik mijn steentje kon bijdragen. De drie punten zijn het belangrijkste."





Hij verklapte ook wat David Hubert tijdens de rust zei tegen de groep, aangezien Union toch wat teleurstelde in de eerste 45 minuten. "Hij zei dat we onze hoofden niet mochten laten zakken en dat we meer intensiteit moesten tonen na rust. Charleroi was gemotiveerd na de gelijkmaker, maar we hebben het goed gedaan."

Hubert gaf Florucz een knuffel bij zijn wissel en fluisterde hem iets toe, maar wat daar gezegd werd zullen we nooit weten. "Ik denk dat dat privé hoort te blijven", lacht de Union-spits.