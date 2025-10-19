KV Mechelen rolt FC Dender op en verstevigt hun plaats bij de eerste zes

KV Mechelen speelde niet denderend, maar had dit ook niet nodig. Efficiëntie was de sleutel en dat deden de Mechelaars perfect. FC Dender is eindelijk van een kwalijke statistiek vanaf, maar de rode lantaarn blijven ze met zich meeslepen.

Ideaal voetbalweer was het in Dender voor de partij tussen FC Dender en KV Mechelen. De Mechelaars zijn enorm goed aan het seizoen begonnen en lonken naar een vaste plek bij de eerste zes in het klassement. Voor FC Dender is het seizoen 2025-2026 nog geen succes geweest. Ze bengelen als rode lantaarn in de staart van het klassement. Voor hen was het dringend tijd om nog eens de drie punten te pakken om zo wat ademruimte te krijgen.

Een parel van Mory Konaté

KV Mechelen nam het meeste initiatief in de beginfase van de wedstrijd. De hoge druk die de Mechelaars ontwikkelde maakte het moeilijk voetballen voor FC Dender. Het duurde dan ook niet lang voor de thuisploeg in de fout werd gedwongen.

Mory Konaty las het spel goed en anticipeerde op het slecht wegwerken in de defensie van FC Dender. Hij onderschepte de bal en haalde verschroeiend uit van buiten de grote rechtbank. De Mechelse verdediger zag zijn schot hoog in doel belanden. Zo stonden de bezoekers al na 7 minuten op voorsprong.

De eerste helft kabbelde verder

Het was niet dat FC Dender nadien een vuist kon maken. Sambu Marsoni had nog een schot in huis, maar de Mechelse doelman kon de bal gemakkelijk plukken. Voor KV Mechelen was er nog wel slecht nieuws te noteren. Zo viel Kerim Mrabti geblesseerd uit. Een duel ging er niet aan vooraf, maar de Mechelse smaakmaker draaide verkeerd en moest zo naar de kant. Dikeni Salifou kreeg zo zijn kans en maakte zijn debuut voor KV Mechelen.

Wat FC Dender nodig had was één goede kans om zo het zelfvertrouwen op te krikken. Dit gebeurde echter niet meer in de eerste helft. Zo gingen we rusten met een 0-1 voorsprong voor KV Mechelen.

Opflakkering van FC Dender

In het begin van de tweede helft was er een even een opflakkering van de thuisploeg. FC Dender probeerde de bal in de ploeg te houden en zo tot bij het doel van KV Mechelen te komen. Even leek het ook te gaan gebeuren. Roman Kvet had een prima actie in huis, maar de doelman van KV Mechelen, Miras Nacho, stond goed gepositioneerd en kon de bal wegwerken.

Het offensief van FC Dender was echter maar van korte duur. De thuisploeg probeerde de tempoverhoging aan het houden, maar KV Mechelen moest niet top zijn om snel terug het evenwicht te herstellen.

De bevrijdende treffer

KV Mechelen speelde niet enorm dominant, maar speelde wel slim. Ze hebben gewoon minder kansen nodig om een doelpunt te maken dan de thuisploeg. Dit bewezen ze met een hun tweede doelpunt. Lion Lauberbach kon de bal prima doorkoppen tot bij Myron van Brederode.

De middenvelder controleerde de bal prima en kapte zijn verdediger uit. Zo kwam de bal tot bij zijn rechtervoet en hij schoot staalhard binnen. Een les in efficiënte van KV Mechelen dat niet de meeste kansen creëerde, maar wel op 0-2 stond.

De vloek van FC Dender

Het was niet dat FC Dender niet probeerde, maar er rust een vloek op de ploeg. Tot een doelpunt in eigen huis komen ze maar niet. Bruny Nsimba was er een paar keer goed bij, maar zowel Miras Nacho als Mory Konaté en tot slot Redouane Halhal staken daar een stokje voor.

Bruny Nsimba bleef heel bedrijvig en zette in het slot Roma Kvet helemaal alleen voor doel. De middenvelder besloot echter onbegrijpelijk naast.

Wat een slot nog

Ineens werd het slot van de wedstrijd heel goed. Zo probeerde José Marsa van ver uit te halen, maar hij zag zijn schot totaal mislukken. De bal dwarrelde voor doel, maar de defensie van FC Dender stond niet goed op te letten. Lion Lauberbach zag hierin in kans en kopte de 0-3 op het bord.

De wedstrijd leek gespeeld, maar toch was er nog FC Dender. Debutant Dikeni Salifou kon de bal niet goed wegwerken en zorgde zo voor een strafschop. Bruny Nsimba zette zich achter de bal en kon zo het eerste doelpunt voor FC Dender maken dit seizoen in eigen huis.

KV Mechelen speelde niet zijn beste wedstrijd van het seizoen, maar deed wel wat het moest doen. Namelijk winnen op het veld van FC Dender. Zo blijven ze stevig bij de eerste zes in de Jupiler Pro League. FC Dender blijft de rode lantaarn.