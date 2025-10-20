Dender-coach Hayk Milkon is het beu na nieuwe nederlaag: "Er zit redelijk wat woede in mij"

FCV Dender blijft troosteloos laatste in de Jupiler Pro League met amper drie punten na elf speeldagen. Tegen KV Mechelen lagen er kansen, maar de afwerking liet het zwaar afweten, tot frustratie van coach Hayk Milkon.

FCV Dender staat na elf speeldagen op de allerlaatste plaats in de Jupiler Pro League met slechts drie punten. Dit weekend had het kans om iets te halen tegen KV Mechelen, maar een gebrek aan efficiëntie voorkwam dat.

Een groot gebrek aan efficiëntie bij Dender

"Het is ongelofelijk hoeveel mogelijkheden we gecreëerd hebben", zei Hayk Milkon bij Sporza. "Dat aantal krijg je dit seizoen misschien niet meer in één match. De manier waarop de kansen worden afgewerkt, is niet acceptabel."

Hij kan er maar weinig begrip voor opbrengen dat zijn ploeg niet tot scoren komt. Er zit veel frustratie bij de coach. "Dat is duidelijk, ja. Je zou voor minder."

Gedaan met positief zijn

"Je steekt dag en nacht energie in deze ploeg en probeert de spelers vertrouwen te geven. Dan moeten zij iets teruggeven aan zichzelf, het publiek en de staf. Het wordt tijd dat de knop wordt omgedraaid en dat iedereen nog meer eist uit zichzelf zonder dat wij erop moeten hameren", gaat Milkon verder.





"Ik ben altijd positief geweest, maar wat moet ik doen? Moet ik hen over hun bolleke strelen en blijven zeggen dat het heel mooi en leuk is? Neen, je bent prof en je wordt betaald om resultaten neer te zetten. Je moet jezelf belonen. Dat hebben we ook al niet gedaan tegen Genk", besluit de Dender-coach. (...) "Ik moet streng zijn, maar er zit redelijk wat woede in mij, ja."