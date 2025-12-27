Dit is waar Club Brugge zijn winterstage zal doorbrengen

Club Brugge won gisteren met 3-5 op het veld van KRC Genk. De Bruggelingen trekken zo met een goed gevoel de winterbreak in en die break zal deels onder de zon doorgebracht worden.

Zo maakt Club Brugge op zijn website bekend dat het vanaf 3 januari naar het Spaanse Marbella trekt. Blauw-zwart zal tot 9 januari aan de Costa del Sol vertoeven ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft.

Vlucht richting Málaga

Club zal op 3 januari vanuit Zaventem richting de Spaanse stad Málaga vliegen. Diezelfde dag zullen de spelers nog een training afwerken. Het programma is goed gevuld met trainingsarbeid en een oefenduel.

"Tijdens de winterstage in Marbella zullen de troepen van Ivan Leko zo’n twee keer per dag trainen", lezen we. "Om de voorbereiding op 2026 af te sluiten speelt Club Brugge op donderdag 8 januari om 15u00 een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Oostenrijkse Sturm Graz. Deze wedstrijd is vrij toegankelijk voor toeschouwers."

"Op vrijdag 9 januari keert de groep terug naar België, waarna de bekerwedstrijd tegen Charleroi op dinsdag 13 januari en de competitiewedstrijd thuis tegen La Louvière op vrijdag 16 januari op de planning staan."

Club hoopt de goede lijn van voor nieuwjaar door te trekken bij de herneming van de competitie. Onder Ivan Leko boekte het 9 op 9 in de competitie en naderde het tot op één punt van leider Union.

