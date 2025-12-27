Johan Boskamp is zwaar onder de indruk van JPL-ploeg: "Onwaarschijnlijk straf"

Johan Boskamp is zwaar onder de indruk van JPL-ploeg: "Onwaarschijnlijk straf"
Foto: © photonews
STVV blijft verbazen in de Jupiler Pro League. De Truienaars staan knap derde en spreken nu zelfs openlijk over Play-off 1. Johan Boskamp kijkt met grote ogen naar wat Wouter Vrancken in korte tijd heeft neergezet.

Dé revelatie van de Jupiler Pro League dit seizoen is STVV. De Truienaars staan alleen op de derde plaats in het klassement met 39 punten, vier meer dan de eerste achtervolger Anderlecht.

Johan Boskamp is zwaar onder de indruk van wat Wouter Vrancken presteert met zijn ploeg. "Ongelofelijk. Met dubbel zoveel gewonnen wedstrijden als Genk", merkt hij op bij Het Belang van Limburg.

Boskamp ziet iets wat STVV nooit eerder durfde te doen

"Dat zullen ze daar wel op hun kerstkaartjes zetten daar in Sint-Truiden (lacht). Wat Wouter Vrancken daar op een half jaar heeft neergezet is onwaarschijnlijk straf. En weet je wat ik het leukste vind?", gaat Boskamp verder.

"Dat ze nu ook openlijk over Play-off 1 praten", klinkt het. Rein Van Helden gaf een week geleden al aan dat de Champions' Play-offs gehaald moeten worden.


"Dat hebben ze daar nog nooit eerder gedaan. Het geeft aan hoe groot het vertrouwen is dat Wouter daar in die groep heeft gepompt", besluit Boskamp.

STVV

