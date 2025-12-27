Charleroi slikt fikse domper: deze sterkhouder mist de Waalse derby tegen Standard

Charleroi-middenvelder Étienne Camara speelde een sterke wedstrijd op het veld van Anderlecht. Maar toch was er een minpuntje aan de goede prestatie van de 22-jarige Fransman.

Étienne Camara was op de afspraak tegen Anderlecht. De Fransman, die vaak in de schaduw blijft, trad plots op het voorplan en opende zijn rekening tegen paars-wit.

Een gele kaart was echter een smet op zijn prestatie. Hij kreeg die niet voor zijn viering voor de supporters van Anderlecht, maar wel voor een overtreding kort voor de rust.

Geen Waalse derby

Camara stond voor de wedstrijd tegen Anderlecht met vier gele kaarten achter zijn naam, maar tegen RSCA kwam daar dus een vijfde karton bij. Met zware gevolgen voor Charleroi en de speler zelf.

Camara is immers geschorst voor de Waalse kraker tegen Standard. Die wedstrijd staat op 18 januari gepland, wanneer beide clubs hun eerste duel van 2026 spelen.

Tegen de Rouches zou Yassine Khalifi nu weleens zijn kans kunnen krijgen. De jonge middenvelder, die deze zomer overkwam van het tweede elftal van het Franse Lille, mocht nog geen enkele keer starten, maar maakt een zeer goede indruk wanneer hij op het veld komt.