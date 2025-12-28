Topaankoop van Liverpool komt eindelijk bovendrijven: "Hij zal nog veel meer voor ons scoren"

Liverpool lijkt opnieuw op de rails te staan na een moeilijke periode. De Reds wonnen hun laatste vier wedstrijden en nu begint ook Florian Wirtz te scoren.

Liverpool nam het zaterdag op tegen Wolverhampton en maakte geen misstap tegen de hekkensluiter in de Premier League. Het werd 2-1 op Anfield, na goals van Ryan Gravenberch en Florian Wirtz.

Wirtz werd deze zomer met veel toeters en bellen overgenomen van Bayer Leverkusen, waarmee hij Duitsland had veroverd. Liverpool had daarbij maar liefst 125 miljoen euro veil voor de international.

Wirtz spoelt moeilijke start door

Wirtz kende moeilijke eerste maanden in de Premier League. Hij deelde mee in de malaise van een zwalpend Liverpool en kon niet beslissend zijn met dribbels, goals en assists, zoals bij Leverkusen.

Zijn goal tegen Wolverhampton was zijn eerste voor Liverpool. Daarmee spoelt de technicus zijn moeilijke start bij zijn nieuwe club helemaal door, ziet ook Arne Slot. De Nederlander denkt dat Wirtz in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden.

"Hij zal doorgaan en nog veel meer doelpunten voor ons scoren", wordt Slot op X geciteerd door transfergoeroe Fabrizio Romano. "Ik denk dat Florian vandaag meer heeft gedaan dan alleen scoren."



