Blij weerzien: KAA Gent verwelkomt clublegende voor clash met Westerlo

KAA Gent ontving vanavond KVC Westerlo in de Jupiler Pro League. De Buffalo's mochten een bekend gezicht verwelkomen in de Planet Group Arena.

Zo tekende Laurent Depoitre present in de Arteveldestad. En dat liet Gent niet zomaar voorbijgaan met een post op X (voorheen Twitter). De voormalige aanvaller kreeg een gepersonaliseerd shirt met daarop "Lolo".

Depoitre is een clublegende van Gent

Depoitre mag je gerust een clublegende van Gent noemen. De sterke aanvaller won met de Buffalo's de titel in het seizoen 2014/15 en ging daardoor de geschiedenisboeken in in Oost-Vlaanderen.

Hij pakte ook de Supercup in het seizoen daarop en won de beker in 2022. In totaal scoorde Depoitre 70 goals in 253 optredens voor Gent. Hij deed daar nog eens 31 assists bij.

Ook in de Champions League scheerde hij hoge toppen met Gent, waarmee hij de groepsfase overleefde. Na zijn topseizoen ging hij zijn geluk beproeven bij FC Porto, maar daar kwam hij slechts tot 2 goals in 13 wedstrijden.

Depoitre speelde daarna ook nog voor Huddersfield en keerde ook terug naar Gent. In januari 2025 zette de eenvoudige Rode Duivel na een periode zonder werkgever een punt achter zijn rijkgevulde loopbaan.



