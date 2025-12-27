Premier League: wereldsave schenkt Arsenal volle buit, Watkins zet zegereeks Aston Villa verder

Lorenz Lomme
In de Premier League werd er druk gevoetbald zaterdag. Zo kwamen Arsenal, Aston Villa en Liverpool in actie, met uiteenlopend succes. Villa blijft maar winnen en versloeg nu ook Chelsea.

Arsenal ontving vandaag het Brighton van Maxim De Cuyper. Onze landgenoot mocht in de basis starten en zag de Gunners nog voor het kwartier op voorsprong komen via Odegaard. Brighton en meer bepaald Rutter hielpen Arsenal dan een handje door een owngoal te scoren voor de 2-0. We kregen toch nog spanning door een goal van Gómez: 2-1.

Brighton wilde meer en kreeg dat ook nog bijna. Minteh haalde uitstekend uit, maar Raya haalde de bal fenomenaal uit de bovenhoek. Zo bleef het 2-1 en neemt Arsenal de leiding over van Manchester City, dat met 1-2 ging winnen bij Nottingham Forest dankzij goals van Reijnders en Cherki.

Wirtz scoort eerste goal voor Liverpool

Liverpool won thuis dan weer van hekkensluiter Wolverhampton in een wedstrijd tussen twee ex-clubs van de overleden Diogo Jota. Gravenberch en Wirtz scoorden  de goals voor de thuisploeg. Voor de Duitse topaankoop was het zijn allereerste doelpunt in loondienst van Liverpool.

Daarnaast was het uitkijken naar de affiche tussen Chelsea en Aston Villa, dat aan een indrukwekkende reeks bezig is. Pedro zette de Blues in de eerste helft op voorsprong, maar Villa maakte na de pauze gelijk via Watkins.


Diezelfde Watkins zorgde in het slot voor de beslissende treffer: 1-2. Aston Villa blijft zo winnen en zit aan elf overwinningen op een rij. Een indrukwekkende reeks van Youri Tielemans en zijn ploegmaats.

Premier League
Liverpool FC
Arsenal

