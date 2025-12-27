Oosting komt met eerste update over Nozawa na vreselijke botsing

Het was een angstwekkend zicht op de Bosuil. De spelers van Antwerp die in een cirkel rond hun doelman gingen staan na een botsing. Antwerp-trainer Oosting kwam na de wedstrijd met een eerste update.

In het slot van de partij tussen Antwerp en Zulte Waregem kwamen Nozawa en Ementa onzacht in aanraking met elkaar; Het was meteen duidelijk dat het ernstig was en de Antwerp-spelers maanden de hulpverleners aan om zo snel mogelijk naar hun doelman te komen.

Ook Zulte Waregem-spits Ementa was zichtbaar aangedaan. Terwijl zijn ploegmaats zich terugtrokken, bleef de boomlange Deen in de buurt van Nozawa en kwamen er tranen van zijn wangen gerold. Uiteindelijk kon Nozawa zelfstandig het veld verlaten, een opluchting voor iedereen.

🤕 | Taishi Nozawa moet het veld verlaten na een zware botsing tegen het hoofd. Veel beterschap, Taishi! 🙏 pic.twitter.com/JK41nFGQbP — DAZN België (@DAZN_BENL) December 27, 2025

Buiten westen

Maar, bleek achteraf, Nozawa was wel enkele minuten buiten westen. "Hij herinnert zich niet veel van wat er gebeurd is. Ik ben even bij hem geweest maar nu is hij naar het ziekenhuis", reageerde Antwerp-trainer Joseph Oosting op de persconferentie na de wedstrijd.

Het voorval zorgde alleszins voor een andere sfeer in de kleedkamer ondanks de zege: "Het is mooi dat we winnen maar de sfeer was toch wat bedrukter door de situatie met Nozawa. Ik was al heel bij dat hij zelf van het veld af kon stappen", oordeelde Oosting.



Lees ook... Zulte Waregem en Sven Vandenbroeck blijven in zelfde bedje ziek ondanks "beste eerste helft"›

Ook Sven Vandenbroeck, trainer van Zulte Waregem, kwam nog even terug op de botsing: "Ik hoop dat alles goed komt. Ze gaan allebei voor de bal en er is bij geen van beide de intentie om elkaar pijn te doen. Het is jammer dat Nozawa er nu onder lijdt", besloot hij.