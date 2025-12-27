Oosting sluit 2025 af met heel wat werk op de plank "Kregen het niet voor elkaar"

Zijn de wittebroodsweken van Joseph Oosting als trainer van Antwerp voorbij? Tegen Zulte Waregem had Antwerp het alleszins niet eenvoudig.

Goed resultaat, slechte manier

En dat moest ook Antwerp-trainer Joseph Oosting erkennen na de wedstrijd. Sinds het ontslag van Wils pakte Antwerp maar liefst 13 op 15 tegen topploegen en kegelde het STVV uit de bekercompetitie. Maar voor de eerste keer sinds lang had Antwerp het tegen Zulte Waregem enorm lastig op het veld, zeker in eigen huis.

"Ik ben blij met het resultaat, maar niet met onze manier van spelen", moest Oosting toegeven. "Onze manier van hoog druk zetten?.Daar konden ze makkelijk onderuit voetballen. We kwamen er niet uit in het duel. Bovendien hadden ze met Ementa een grote statische spits die ervoor zorgde dat veel spelers konden lopen. Wat we graag wilden brengen, kregen we niet voor elkaar", analyseerde hij.

Lastige Ementa

Het enige puntenverlies van Antwerp de voorbije 5 wedstrijden was tegen Anderlecht vorige week en zelfs dan verdienden ze de drie punten. Dat was na één helft tegen Zulte Waregem wel anders: "Gelukkig bestaat een wedstrijd uit twee helften", lachte Kerk na affluiten. "Ze hadden ons goed bestudeerd."

In de tweede helft nam Antwerp niet meteen over maar konden de bezoekers vooral minder hun wil opleggen op de Bosuil. "We wilden de pass richting Ementa eruit halen en dat is beter gelukt in de tweede helft. Daarom wisselde ik ook bij rust. Maar de reden dat we winnen is vooral omdat we ons dodelijk efficiënt toonden", besefte Joseph Oosting maar al te goed.



Top 6

En nu de batterijen opladen voor een druk einde van het seizoen met een mogelijke top 6? " Laat ons het match per match bekijken. Even rusten maar lang is het ook niet. Voor je het weet moet je opnieuw aan de bak. We hebben in december de moeilijkste tegenstanders gehad, het kan in januari alleen maar beter gaan.", beloot Gyrano Kerk.