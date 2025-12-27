Reactie Oosting sluit 2025 af met heel wat werk op de plank "Kregen het niet voor elkaar"

Oosting sluit 2025 af met heel wat werk op de plank "Kregen het niet voor elkaar"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zijn de wittebroodsweken van Joseph Oosting als trainer van Antwerp voorbij? Tegen Zulte Waregem had Antwerp het alleszins niet eenvoudig.

Goed resultaat, slechte manier

En dat moest ook Antwerp-trainer Joseph Oosting erkennen na de wedstrijd. Sinds het ontslag van Wils pakte Antwerp maar liefst 13 op 15 tegen topploegen en kegelde het STVV uit de bekercompetitie. Maar voor de eerste keer sinds lang had Antwerp het tegen Zulte Waregem enorm lastig op het veld, zeker in eigen huis.

"Ik ben blij met het resultaat, maar niet met onze manier van spelen", moest Oosting toegeven. "Onze manier van hoog druk zetten?.Daar konden ze makkelijk onderuit voetballen. We kwamen er niet uit in het duel. Bovendien hadden ze met Ementa een grote statische spits die ervoor zorgde dat veel spelers konden lopen. Wat we graag wilden brengen, kregen we niet voor elkaar", analyseerde hij.

Lastige Ementa

Het enige puntenverlies van Antwerp de voorbije 5 wedstrijden was tegen Anderlecht vorige week en zelfs dan verdienden ze de drie punten. Dat was na één helft tegen Zulte Waregem wel anders: "Gelukkig bestaat een wedstrijd uit twee helften", lachte Kerk na affluiten. "Ze hadden ons goed bestudeerd."

In de tweede helft nam Antwerp niet meteen over maar konden de bezoekers vooral minder hun wil opleggen op de Bosuil. "We wilden de pass richting Ementa eruit halen en dat is beter gelukt in de tweede helft. Daarom wisselde ik ook bij rust. Maar de reden dat we winnen is vooral omdat we ons dodelijk efficiënt toonden", besefte Joseph Oosting maar al te goed. 

Lees ook... Oosting komt met eerste update over Nozawa na vreselijke botsing

Top 6

En nu de batterijen opladen voor een druk einde van het seizoen met een mogelijke top 6? " Laat ons het match per match bekijken. Even rusten maar lang is het ook niet. Voor je het weet moet je opnieuw aan de bak. We hebben in december de moeilijkste tegenstanders gehad, het kan in januari alleen maar beter gaan.", beloot Gyrano Kerk.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Zulte Waregem
Gyrano Kerk
Joseph Oosting

Meer nieuws

Oosting komt met eerste update over Nozawa na vreselijke botsing Reactie

Oosting komt met eerste update over Nozawa na vreselijke botsing

16:28
12
De minste onder Oosting maar Antwerp pakt wel drie punten tegen Zulte Waregem

De minste onder Oosting maar Antwerp pakt wel drie punten tegen Zulte Waregem

15:36
Antwerp komt met update over doelman Nozawa na zware botsing: dit is er aan de hand

Antwerp komt met update over doelman Nozawa na zware botsing: dit is er aan de hand

17:43
1
Zulte Waregem en Sven Vandenbroeck blijven in zelfde bedje ziek ondanks "beste eerste helft"

Zulte Waregem en Sven Vandenbroeck blijven in zelfde bedje ziek ondanks "beste eerste helft"

16:46
3
Voetbal is even bijzaak: Bosuil in shock na harde klap, spelers meteen in alarmfase

Voetbal is even bijzaak: Bosuil in shock na harde klap, spelers meteen in alarmfase

15:41
LIVE: Nsimba raakt de paal na een vrije trap van Gonçalves Live

LIVE: Nsimba raakt de paal na een vrije trap van Gonçalves

18:59
Dit is waar Club Brugge zijn winterstage zal doorbrengen

Dit is waar Club Brugge zijn winterstage zal doorbrengen

19:00
Zulte Waregem krijgt zware klap te verwerken tijdens wedstrijd tegen Antwerp

Zulte Waregem krijgt zware klap te verwerken tijdens wedstrijd tegen Antwerp

14:00
Jordi Liongola ziet waar dit seizoen de pijnpunten liggen bij La Louvière Reactie

Jordi Liongola ziet waar dit seizoen de pijnpunten liggen bij La Louvière

18:40
Vincent Euvrard verklapt transferplannen van Standard

Vincent Euvrard verklapt transferplannen van Standard

18:30
Leysen en VAR ontnemen zege voor La Louvière tegen ondermaats OH Leuven

Leysen en VAR ontnemen zege voor La Louvière tegen ondermaats OH Leuven

17:59
Charleroi-speler die ging vieren voor de harde kern van Anderlecht: "Ineens ging er 'oh oh' door mijn hoofd" Reactie

Charleroi-speler die ging vieren voor de harde kern van Anderlecht: "Ineens ging er 'oh oh' door mijn hoofd"

17:26
STVV bulkt van het zelfvertrouwen: "Play-off I? Dat kan nog moeilijk fout lopen"

STVV bulkt van het zelfvertrouwen: "Play-off I? Dat kan nog moeilijk fout lopen"

17:45
🎥 Ging de arbitrage hier zwaar de mist in? La Louvière voelt zich bestolen

🎥 Ging de arbitrage hier zwaar de mist in? La Louvière voelt zich bestolen

17:30
6
Coach van Europese topclub is duidelijk over sterkhouder Club Brugge: "Ik ben zijn grootste fan"

Coach van Europese topclub is duidelijk over sterkhouder Club Brugge: "Ik ben zijn grootste fan"

17:01
Charleroi slikt fikse domper: deze sterkhouder mist de Waalse derby tegen Standard

Charleroi slikt fikse domper: deze sterkhouder mist de Waalse derby tegen Standard

16:45
Hans Vanaken ziet duidelijke favoriet voor Gouden Schoen

Hans Vanaken ziet duidelijke favoriet voor Gouden Schoen

16:30
4
Johan Boskamp is zwaar onder de indruk van JPL-ploeg: "Onwaarschijnlijk straf"

Johan Boskamp is zwaar onder de indruk van JPL-ploeg: "Onwaarschijnlijk straf"

15:30
Van der Bruggen stuurt duidelijke boodschap naar fans van Cercle Brugge

Van der Bruggen stuurt duidelijke boodschap naar fans van Cercle Brugge

14:45
1
Dit zegt alles over het huidige STVV: beelden gaan rond op sociale media

Dit zegt alles over het huidige STVV: beelden gaan rond op sociale media

14:30
Wonderdokter Philippe Clément: wat tot voor kort een droom was, wordt nu al werkelijkheid

Wonderdokter Philippe Clément: wat tot voor kort een droom was, wordt nu al werkelijkheid

15:00
1
Vrancken duidelijk over ambitie van STVV: "Natuurlijk wil je dat"

Vrancken duidelijk over ambitie van STVV: "Natuurlijk wil je dat"

13:45
Vertrekt Verschaeren deze winter? 'Anderlecht plakt prijskaartje op middenvelder'

Vertrekt Verschaeren deze winter? 'Anderlecht plakt prijskaartje op middenvelder'

13:30
3
Oosting spreekt klare taal over kerst en kerstvoetbal

Oosting spreekt klare taal over kerst en kerstvoetbal

21:40
1
LIVE: Sluit Antwerp het jaar nog af in top 6 of pakt Zulte Waregem nog eens uit?

LIVE: Sluit Antwerp het jaar nog af in top 6 of pakt Zulte Waregem nog eens uit?

11:00
Trainer van Royal Antwerp FC is duidelijk over wintermercato en noemt één naam

Trainer van Royal Antwerp FC is duidelijk over wintermercato en noemt één naam

07:00
2
Na 23 jaar trouwe dienst: "Ik voel me niet welkom op Antwerp"

Na 23 jaar trouwe dienst: "Ik voel me niet welkom op Antwerp"

08:40
3
Burgess (Union SG) slaat na rode kaart keihard terug naar ... Vandenbroeck (Zulte Waregem)

Burgess (Union SG) slaat na rode kaart keihard terug naar ... Vandenbroeck (Zulte Waregem)

11:30
36
Timothé Nkada reageert plots zelf na domme rode kaart

Timothé Nkada reageert plots zelf na domme rode kaart

13:00
1
Sebaoui verklapt het geheim achter straf STVV: "Wat ons zo sterk maakt?"

Sebaoui verklapt het geheim achter straf STVV: "Wat ons zo sterk maakt?"

12:45
Amper 59 speelminuten en ook Leko laat man van zes miljoen euro links liggen: transfer op til

Amper 59 speelminuten en ook Leko laat man van zes miljoen euro links liggen: transfer op til

12:30
3
"Zo wit als een laken": er viel Johan Boskamp iets op aan Hayen, maar hij heeft ook goed nieuws voor Genk

"Zo wit als een laken": er viel Johan Boskamp iets op aan Hayen, maar hij heeft ook goed nieuws voor Genk

12:00
IJskonijn van Cercle Brugge neemt verantwoordelijkheid: "Het kwam erop aan koel te blijven"

IJskonijn van Cercle Brugge neemt verantwoordelijkheid: "Het kwam erop aan koel te blijven"

11:45
2
🎥 LIVE: Rik De Mil spreekt over de kerstdagen en spelers die Westerlo niet halen

🎥 LIVE: Rik De Mil spreekt over de kerstdagen en spelers die Westerlo niet halen

10:50
LIVE: KV Mechelen slikt een domper, maar gaat tegen de laatste voor positieve afsluiter van zes mooie maanden

LIVE: KV Mechelen slikt een domper, maar gaat tegen de laatste voor positieve afsluiter van zes mooie maanden

10:40
Jeugdproduct Gent valt dik tegen bij Lokeren: "Onbegrijpelijke transfer en je kon het voorspellen"

Jeugdproduct Gent valt dik tegen bij Lokeren: "Onbegrijpelijke transfer en je kon het voorspellen"

11:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 20:45 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

azizi azizi over KV Mechelen - FCV Dender EH: 1-1 William Wallace William Wallace over Hans Vanaken ziet duidelijke favoriet voor Gouden Schoen CCpl CCpl over Cercle Brugge - Union SG: 0-0 Pé_1 Pé_1 over Oosting komt met eerste update over Nozawa na vreselijke botsing Nelvafrel Nelvafrel over Burgess (Union SG) slaat na rode kaart keihard terug naar ... Vandenbroeck (Zulte Waregem) Jeroentanesy Jeroentanesy over KAA Gent - Westerlo: - roodwit1880 roodwit1880 over 🎥 Ging de arbitrage hier zwaar de mist in? La Louvière voelt zich bestolen patje teppers patje teppers over Antwerp komt met update over doelman Nozawa na zware botsing: dit is er aan de hand Soloria Soloria over Antwerp - Zulte Waregem: 2-1 Green kill Green kill over Van der Bruggen stuurt duidelijke boodschap naar fans van Cercle Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved